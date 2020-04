El Gobierno deja salir a los niños en una jornada 'marcada' por la irresponsabilidad de sus padres

Hoy ha sido un día 'clave' en cuanto a coronavirus en España se refiere. El primer día de salida de los pequeños tras seis semanas de confinamiento a las espaldas de todo un país. Los menores de 14 años pueden salir a la calle pero con condiciones impuestas desde del Gobierno. Serán paseos de máximo una hora y a menos de un kilómetro de sus casas. Podrán correr, saltar y llevar sus propios juguetes pero siempre siguiendo las indicaciones sanitarias de distancia interpersonal e higiene. Recordamos que es un virus que se contagia con facilidad.

Salvador Illa hacía un balance de esta primera jornada y aseguraba que las recomendaciones "se están compliendo de manera general". Sin embargo, también indicaba que si fuese necesario, harían algún tipo de ajuste. Además, ha asegurado que no ha visto las imágenes de aglomeraciones que se están difundiendo a través de redes sociales.

Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, también ha destacado que no había visto muchas imágenes respecto a esta primera jornada en la que se permite salir a menores, pero ha podido disfrutar de "fotos de amigos con niños que actuaban con prudencia y responsabilidad".

Esta defensa por parte del Gobierno 'choca' con las imágenes que han inundado las redes sociales. Ha sucedido bajo la etiqueta #Irresponsables que acumula más de 123.000 tuits. En todos esos mensajes, se hacía alusión de alguna forma a supuestas infracciones en distintos lugares de nuestro país. Todos con un patrón común: supuestos incumplimientos en los paseos de los niños, demasiada cercanía entre los menores, o a padres y madres hablando en grupo. Por lo tanto, también los adultos aparecen enmarcados en un acto de irresponsabilidad ya que podíamos observar en algunas de las imágenes compartidas en redes sociales, personas compartiendo banco o agrupándose también en pequeños grupos mientras paseaban a sus perros.

Spreading coronavirus in Spain — The government eased the confinement under clear, strict rules, but #Irresponsables prefer to delude themselves thinking it has been lifted

