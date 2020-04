Pérez-Reverte da una lección de español a la RAE tras este fallo: “Se nos está yendo de las manos”

El escritor Arturo Pérez-Reverte, ha cargado este sábado contra la RAE por la respuesta a una consulta lingüística en redes sociales. Una duda que vertía un usuario respecto a un posible caso de “laísmo” y que el novelista no ha dejado pasar y ha criticado: “se nos está yendo de las manos”, arremetía Pérez-Reverte en su perfil en redes sociales.

Un usuario salía al paso para preguntarle a la Academia si en el caso en el que el uso de la frase “pegué a esa chica” debería emplearse con un laísmo o con un leísmo. “¿Qué forma es correcta?” preguntaba el joven a través de redes sociales. La aclaración de la RAE no solo ha levantado polémica entre sus seguidores, sino que el propio escritor, miembro de la propia institución se mostraba crítico con la respuesta.

“¿LA PEGUÉ O LE PEGUÉ?”

El usuario Álvaro Alonso acudía este sábado a Twitter a pedir a la cuenta de consultas @RAEInforma que le resolviera una duda que le reconcomía: “Tengo una duda relacionada con el laísmo. En la oración: "Pegué a esa chica." ¿Qué forma es correcta?”. El chico se atreve incluso a dar una valoración inicial: “Yo creo que es: "la pegué", puesto que ella ha sido pegada por mí. No obstante, unos amigos dicen que es: "le pegué", asegurando que lo anterior es laísmo”.

#RAEconsultas Cuando se usa «pegar» como sinónimo de «golpear», el complemento de persona es directo, de ahí que se use «la» con referente femenino: «La pegué [a María]». (2/2) — RAE (@RAEinforma) April 25, 2020

La cuenta oficial destinada a resolver dudas no dejaba pasar la oportunidad para esclarecer si se trataba de un laísmo o no. “Cuando se usa “pegar” como sinónimo de “golpear”, el complemento de persona es directo, de ahí que se use “la” con referente femenino: “La pegué [a María]”. Sin embargo, el ejemplo no ha terminado de convencer a los usuarios. “No os habéis leído vuestro propio diccionario”, escribía un perfil que adjuntaba la propia norma que recoge la RAE y le contradice.

No os habéis leído vuestro propio diccionario. pic.twitter.com/ludGU8wnMq — Víctor (@traduirles) April 25, 2020

RESPUESTA CONTUNDENTE DE REVERTE

Pérez-Reverte no podía contenerse y respondía a la RAE a través de su perfil personal de Twitter, donde ya se ha mostrado contrario en más de una vez a que le hagan preguntas lingüísticas. “Me temo que, con el confinamiento, quien tuitea en la RAE se nos está yendo de las manos y confunde más que aclara. No se lo tomen ustedes muy en serio estos días”.

Me temo que, con el confinamiento, quien tuitea en @RAEinforma se nos está yendo de las manos y confunde más que aclara. No se lo tomen ustedes muy en serio estos días. Todo pasará. https://t.co/RkGZpZciFd — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) April 25, 2020

“Todo pasará”, concluye Reverte en un mensaje contundente.

PÉREZ-REVERTE Y LAS DUDAS DE LA RAE

Sin embargo, hace meses era el propio escritor el que acudía también a redes sociales para anunciar que no resolvería más dudas lingüísticas y le pasaba la pelota a la RAE. “Se está convirtiendo mi Twitter en un consultorio lingüístico, con docenas de preguntas diarias, muchas repetidas una y otra vez. No puedo dedicarme a eso, y espero que lo comprendan. Ruego que a partir de ahora consulten a @RAEinforma o el Diccionario”, escribía en Twitter el pasado mes de febrero.