Parece que a Jorge Javier Vázquez le va la marcha, por lo menos en cuanto a política se refiere. El presentador de 'Sálvame' se está copando varios titulares y se ha convertido en el blanco de algunas formaciones políticas a lo largo de toda esta crisis del coronavirus.

Llegó incluso a denunciar que había sufrido una campaña desde la extrema derecha contra su imagen, que habían manipulado un vídeo donde aparecía hablando de las personas mayores. En aquella ocasión terminaba mostrando su apoyo a la gestión del Gobierno y declarando que no hablaría más de política: "Mi labor ahora no es poder enervar a gente que nos está viendo y que no están de acuerdo conmigo. Yo me voy a mostrar aséptico en la mayor medida de lo posible y me voy a limitar a informar y no opinar porque no quiero incomodar a la gente", afirmaba hace unas semanas.

Esto parece haber cambiado, tras ver la actitud de varios políticos durante los últimos días en el Congreso, algo que ha hecho estallar al presentador de 'Sálvame', haciendo que este rompiera su silencio político.

Jorge Javier estalla contra la clase política: "Son unos sinvergüenzas"

En 'Sálvame' quisieron descubrir la historia de Mariló, una mujer que se reencontraba con su marido después de 37 días luchando contra el coronavirus en un hospital. Esta mujer que llegó a estar ingresada en la UCI, recibía el alta y se reencontraba con su pareja. Tras este emotivo reencuentro, Jorge Javier Vázquez ha vuelto a meterse de lleno en el mundo del opinión política.

"Este país va a salir adelante por gente como ella. Ni por Sánchez, ni por Casado, ni por Rufián, ni por Abascal ni por absolutamente por ninguno de ellos de ellos", decía poniendo en valor el papel del pueblo español durante estos difíciles días.

"Va a salir adelante por la gente que está muchísimo más a la altura que la clase dirigente de este país, que son una auténtica vergüenza", explicaba un tono indignado haciendo referencia a los episodios que se están viviendo en los últimos plenos del Congreso de los Diputados.

"No se puede ser más poco empático, más calculador, frío... Y hablo de absolutamente todos los partidos: es bochornoso", se defendía el presentador de 'Sálvame' de que era una crítica dirigida hacia todos los partidos políticos, tanto Gobierno, como oposición.

También deseaba el polémico presentador que sus palabras fueran escuchados por los miembros del Congreso, por los que dice sentir asco: "Que no nos hagan pasar mas vergüenza ni más asco. La fuerza de este país es la gente que lo forma, los españoles, pero no la gente que está ocupando en estos momentos el Congreso. Lo tenia que decir". "Cada vez que hay pleno se superan en bochorno", continuaba buscando el apoyo de sus colaboradores.

"Tengan un poco de decencia y dejen a los muertos en paz"

Tras un rato el presentador volvía a sacar el tema encima de la mesa para además celebrar la vida y los casos que si están saliendo adelante. A pesar de ese mensaje optimista, Vázquez volvió a poner su crítica sobre la clase política: "Me gustaría que dejasen a los muertos en paz, que bastante tienen ya con haber fallecido. Y, sobre todo, que respetemos el dolor de los familiares. Por favor, no jueguen con los muertos. Dejen de echároslos en la cara. Tengan un poco de decencia por la gente que ya no está", concluía pidiendo respeto a la víctimas y a sus familiares.

