Herrera: "El que no sepa cumplir las normas que no se queje del Gobierno que tiene"

¡Señoras, señores, me alegro, buenos días!

Aquí tienen un lunes, un lunes que se parece poco al otro lunes ni desde luego al martes,ni al miércoles ni al jueves. Se va a aparecer en algo al domingo de ayer. Lunes 27 de abril del 2020, 44 días de confinamiento, podríamos decir que es el día después de la estampida de los niños, siete millones y medio de niños de hasta 14 años salieron ayer a la calle después de 45 días encerrados. Tú cuentas eso en cualquier país de Europa y se llevan las manos a la cabeza, en ninguno de ellos el confinamiento ha sido tan extremo, tan absoluto, tampoco de los adultos que seguimos, porque ninguno de ellos la pandemia ha golpeado como aquí por más maquillaje que le eche el gobierno en sus comparecencias para tapar el estropicio.

Ayer parecía el día de Reyes, vamos un día ideal para Herodes ayer le sube la tensión y el azúcar a Herodes. ¿Qué pasó? Hombre pues que una mayoría de padres, padres de niños españoles y madres de niñas españolas cumplieron las normas a rajatabla, pues como suele ser más o menos habitual, entonces por esos niños y por esos padres nos alegramos todos mucho.

Hay que estar metidos en un piso de 60 metros sin terraza para saber lo que ha sido ese confinamiento pero también ¿qué pasó ayer? Puesuna minoría, cuidado una minoría más o menos numerosa, que hizo un con bastante desconocimiento o picaresca o lo que le dio la gana, puso en marcha aglomeraciones inquietantes en algunos puntos -que ya veremos si eso tiene consecuencias-, es decir, vamos a ver no sé qué parte no hemos entendido el pueblo llano de que solo puede salir un progenitor con los niños. Ayer iban familias enteras; y hay que tocar lo mínimo imprescindible o si es posible nada, o sea la gente felizmente sentada en un banco, apoyada en un poyete, de tertulias… que no se pueden utilizar los parques infantiles.

Fíjense, después de todos los ¡Aló presidente!, la pesadez esta de Sánchez hablando horas y horas, más lo que bombardeamos los medios de comunicación todavía hay padres que no saben que el niño no puede utilizar los columpios y es que además están precintados, la distancia social de un metro y medio, distancia social quiere decir distancia física y luego ya lo de una hora que eso es más difícil de controlar porque la Policía trató de vigilar plazas, lugares más o menos acotados para detectar a gente, hombre que no se columpiara demasiado que llevaba allí más de una hora. Pero bueno eso es difícil de comprobar si alguien lleva 50 minutos o una hora y media… que fue un mal día para aquellos que son especialmente responsables, cuadriculados en el buen sentido del término.

Muchos sanitarios ayer estaban indignados, oiga que yo me estoy aquí matando literalmente en un hospital, vamos a ver si hay consecuencias con esta alegría con la que algunos han salido a la calle, volvemos a decir algunos para que no se sepan o no se sientan todos identificados, que hubo gente que sí que cumplió con las normas. Pero ayer algunos tuvieron que presenciar muchas escenas que no se ajustaban a lo que debía ser un paseo controlado. Vamos a ver si los niños no pertenecen a la misma familia, lo de pasarse el balón no parece una buena idea, el mismo hecho de jugar al fútbol es contacto físico.

El Gobierno, el Gobierno será lo que queramos que sea. Malo, malo de consideración -bueno vale- pero eso de los respiros del confinamiento para que salga bien va a requerir de la responsabilidad de todos para que no sea un desmadre. Hoy yo no creo que se repita, el lunes va a ser diferente, pero es que el próximo sábado a la marabunta de niños habrá que sumar la de los corredores, pero bueno estos van más aislados esos de uno en uno corriendo en fin, seguramente será distinto, pero si no hay rebrotes los mayores también podrán salir a pasear a partir del 2 de mayo, así que el que no sepa cumplir las normas que luego no se queje del Gobierno que tiene.

Los datos ayer bajaron, si nos atenemos datos oficiales los fallecidos fueron 288, la cifra más baja en 37 días y luego el número de contagiados que es la verdad que es un lío es una… el Gobierno lleva un par de días destacando con especial énfasis que el número de curados supera al de nuevos contagios pero es que los contagiados se han convertido en el misterio de los contagiados decrecientes; porque el Gobierno ha decidido cambiar el método de manera que ya solo cuenta a los positivos realizados con la prueba PCR y esto ciertamente tiene difíciles interpretaciones si ustedes quieran.

PLAN DE DESESCALADA: ¿IMPROVISACIÓN DEL GOBIERNO?

¿En qué consiste el plan de desescalada que, seguramente ustedes están deseando conocer, aprueba mañana el Gobierno? No sé, el papel que le entregaba Fernando Simón al presidente del Gobierno del plan de desescalada propone varias ideas entre las que destacan pedir a las autonomías que refuercen sus sistemas sanitarios así en general, que los hospitales tengan doble puerta para pacientes de COVID y el resto; y un plan para poder duplicar las camas de UCI si hay un rebrote o si esto se agrava, que todo es posible todo es posible son medidas que no se pueden improvisar ni implementar en 24 horas pero bueno han cuajado de la noche a la mañana. El jueves, el Gobierno no tenía ni idea por donde iba a ir el plan y la digamos quela Cadena COPE ha tenido acceso a los audios de la reunión que la vicepresidenta Teresa Ribera y el ministro Salvador Illa mantuvieron con los alcaldes de la Federación de Municipios, Ribera les dijo que a día jueves no tenían respuestas para las preguntas

A ver si mañana sabemos algo más, hoy parece que arranca -aunque sea en parte- el estudio de la seroprevalencia, que vamos tarde ya con ese asunto, porque debería haber comenzado antes y porque es fundamental para hacerse una idea de cuál es el impacto real del virus en la población. Si se hace bien, si se elige la muestra a la que se le hacen las pruebas para luego poder extrapolar esos datos, esa información es muy útil s es como una especie de encuesta en la que en lugar de pedirte tu opinión te sacan sangre. 36000 hograes se vana someter al estudio y a ver qué sale.

SÁNCHEZ Y LOS INDEPENDENTISTAS

Y ayer hubo vídeo Conferencia de Presidentes Autonómicos, si algo bueno tiene el carácter ególatra de Pedro Sánchez, el afán de protagonismo lo único bueno que tienes que estar dejando fuera de juego a los nacionalistas más cafeteros. Sánchez se ha echado a la espalda la gestión, no está dando bola a los Torras o Urkullus que quieren recuperar competencias, jugar a estados soberanos y esas cosas. Fue muy ridícula la reflexión de Torra, como todo él que es un ridículo andante: "una desescalada no se puede gestionar a 600 km", ¡vaya, hombre! y la del Valle de Arán ¿si se puede gestionar en Barcelona que está a 350 kimlómetros?