Jorge Javier Vázquez denuncia una campaña de la extrema derecha en su contra: "No me van a callar'

No está siendo una cuarentena fácil para Jorge Javier Vázquez en cuanto a lo que se refiere en política. El presentador de Mediaset es uno de los presentadores españoles que más horas en directo está echando en la televisión con sus responsabilidades con 'Sálvame', 'Sálvame Deluxe' y 'Supervivientes'.

Muchas horas en directo para el catalán donde está viviendo de todo en el último mes, desde descubrir que es persona de riesgo ante el coronavirus, a tener que enfrentarse en varios ocasiones a polémicas políticas. Ya le tocó a Jorge Javier rectificar una información que había dado sobre Vox, y más tarde declaró que ya no se manifestaría sobre política públicamente por respeto a su público. Esto último lo ha roto para denunciar la situación que está viviendo en los últimos días, donde ha denunciado que está sufriendo ataques por parte de grupos de extrema derecha.

“Recuperaron un vídeo mío de hace años y, manipulando, se mezcla con imágenes actuales, y se dicen unas cosas que jamás pronuncié sobre la gente mayor” #EnCasaConSálvame https://t.co/yC8TOjvvcl — Sálvame Oficial (@salvameoficial) April 7, 2020

La denuncia de Jorge Javier sobre los presuntos ataques de la extrema derecha

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a hacer un inciso en su programa porque quería denunciar la situación que está viviendo durante los últimos días: "Siempre he dicho que soy votante de izquierdas y yo no tengo datos para pensar que el Gobierno no lo está haciendo mal. Me siento incapaz de juzgarlo", ha dicho antes de profundizar en la polémica. "¿Confío en este Gobierno? Sí ¿Habrá hecho cosas mal? Pues claro que sí, pero yo sigo teniendo confianza", comenzaba explicando como ya había hecho en otras ocasiones recordando cuál es su postura política.

Debido a esta postura política, y por no mostrar su "disconformidad" en la gestión que está realizando el Gobierno de Pedro Sánchez, el que fuera presentador de 'Aquí no hay tomate' ha denunciado que se ha empezado a volver habituales ciertos ataques a su persona: “Recuperaron un vídeo mío de hace años y, manipulando, se mezcla con imágenes actuales, y se dicen unas cosas que jamás pronuncié sobre la gente mayor”, afirmaba.

Es por eso, que durante estos días el presentador de 'Sálvame' está recibiendo hasta mil mensajes al día en los que le decían "barbaridades". De esta manera, la persona que gestiona las redes sociales de Jorge Javier, le ha explicado que durante los últimos días se han creado muchas cuentas falsas cuyo objetivo es difundir bulos contra el Gobierno y contra las personas que lo respaldan: "Están orquestados por equipos afines a la extrema derecha y activan una potente maquinaria", ha dicho.

Jorge Javier denuncia en el plató de 'Sálvame' ser víctima de los ataques de la ultraderechaMediaset España

"Estoy siendo víctima de una campaña en redes en la que están detrás cuentas asociadas a la extrema derecha, cuentas falsas con muy pocos seguidores que se dedican a tuitear y retuitear elementos totalmente manipulados", continuaba afirmando mientras denunciaba que quienes están detras de todo esto son grupos de extrema derecha, incluído un partido que no ha querido nombra pero cuya identidad resulta bastante evidente.

De esta manera, Jorge Javier ha afirmado sentirse "indefenso" ante estos ataques: "Yo puedo hacerme cargo de lo que digo y llega un momento que te sientes muy vendido porque no sabes dónde acudir”, decía con tono algo desperado. Tras leer un estudio que identificaba todas esas cuentas en redes sociales que han sido creadas para lanzar bulos, el presentador reflexionaba: “Tenemos que ser conscientes de que la responsabilidad de la difusión de estos mensajes es de todos, no debemos contribuir a convertirlo en viral”.

Finalmente ha querido dejar claro, que a pesar de los ataques nadie va a poder con su postura, de la que no piensa moverse y que seguirá defendiendo: “Cuando está la maquinaria de la extrema derecha detrás, hay que denunciarlo porque lo que no van a conseguir es que nos callemos”.

que mienten y crean más alarma. Algunos ya lo habréis visto, estoy siendo uno de los protagonistas de esos bulos con un vídeo manipulado y totalmente descontextualizado. — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) April 7, 2020

