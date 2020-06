El ataque fallido de Echenique a Pérez de los Cobos, entre los momentos más virales de este viernes

Pablo Echenique es miembro de la formación liderada por Pablo Iglesias y ha sido muy crítico con Pérez de los Cobos. Echenique ha criticado la supuesta orden que habría dado el ex jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid para que se preservaran las imágenes de vicepresidente segundo del Gobierno comprando el pasado mes de abril.

Vídeo

Estas eran sus palabras a través de Twitter: “Tremendo olor a cloacas”, denunciaba el dirigente de Podemos. Echenique se ha hecho eco de una información del digital Infolibre, en la que informan de que la Guardia Civil pidió sin orden judicial alguna a un supermercado que no se destruyese ese vídeo en el que Pablo Iglesias salía sin mascarilla".

¿Envió Pérez de los Cobos agentes sin orden judicial a requisar vídeos de seguridad a un supermercado? ¿Para qué? ¿Qué pensaba hacer con ellos? Esto ya lo habíamos visto antes. El olor a cloaca es notable y explica muchas cosas. https://t.co/kg4joIanUj — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ���� (@pnique) June 3, 2020

En su contundente mensaje, el portavoz de Podemos destaca que Pérez de los Cobos fue quien ordenó al supermercado que se guardasen las cintas de seguridad más allá del plazo habitual tras la negativa a entregarlas sin orden judicial. ¿Para qué? Se preguntaba reflexionando Pablo Echenique en su cuenta en Twitter.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, a su llegada al pleno de sesión de control al Gobierno centrado en las medidas post-COVID 19, la derogación de la reforma laboral y la destitución por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, del coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, en el Congreso de los Diputados, Madrid (España), a 27 de mayo de 2020.Eduardo Parra / Europa Press

La fuente que utiliza Echenique para 'informarse' y que no convence a las redes

Junto a la crítica del portavoz 'morado' en Twitter, este ha compartido un enlace al 'medio' creado por una antigua asesora de Pblo Iglesias, conocido como 'La Última Hora!', y que ha sido criticado con dureza por tratarse de un digital fundado y promocionado desde el partido.

El artículo es un despropósito tras otro... ��‍♂️��‍♂️



Y ahora me acabo de enterar que @jusapol es un sindicato... ��... Y de Vox... ������



Pero si hace 2 días decían que era de Ciudadanos... ����������https://t.co/EZbYeAsvNI — Juan Meg (@juan__meg) June 3, 2020

Asimismo, Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos-En Comú-En Marea ha afirmado también a través de Twitter que no había delito, ni tampoco orden judicial... ni denuncia ni investigación. Además, ha expresado que “a pesar de eso Pérez de los Cobos mandó a sus agentes pedir unas imágenes de Pablo Iglesias comprando en un supermercado”. “Inquietante”, sentenciaba Asens.

No había delito. No había ninguna denuncia ni investigación. No había orden judicial. A pesar de eso, Pérez de los Cobos mandó a sus agentes pedir unas imágenes de Pablo Iglesias comprando en un supermercado.

Inquietante y necesaria lectura ��https://t.co/nnvUxwnKtd — Jaume Asens (@Jaumeasens) June 5, 2020

El ataque de Marlaska a Pérez de los Cobos

Fernando Grande-Marlaska atacó ayer directamente en el Congreso al coronel. Así se dirigía Marlaska a Pérez de los Cobos: "Dije pérdida de confianza, pero no quise decir nada más porque tengo respeto a su carrera profesional. Ustedes están indagando para perturbar esa carrera profesional y yo no estoy por la labor".

Así respondía el ministro de Interior en el debate que precedía a la sexta y última prórroga del estado de alarma a Edmundo Bal, el partido que acababa de darle precisamente "la llave" para que el "sí" ganase en el Hemiciclo. Bal fue destituido a su vez por la exministra de Justicia, Dolores Delgado al negarse, según él, a cumplir una "orden ilegítima". En su caso, no cedió a rebajar supuestamente la calificación de los delitos de los políticos acusados en el 1-O.

Sea como fuere, la polémica continúa más latente que una y quedan todavía muchas incógnitas por resolver sobre el cese de Pérez de los Cobos y las propias discrepancias internas entre el Ejecutivo y todos los miembros que componen la Benemérita.

La familia Quer sigue defendiendo la Prisión Permanente Revisable frente a la posición política del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que no es partidario de esta figura jurídica. Desde el asesinato de Diana Quer a manos de ' El Chicle ' en agosto del año 2016, el padre de Diana, Juan Carlos Quer ha hecho ciento de Kilómetros para seguir defendiendo la figura de su hija y también reivindicar la importante de la Prisión Permanente Revisable.

Los mensajes de la familia Quer a Pablo Iglesias por la prisión permanente revisable

Hace unas semanas se hizo viral un tuit del propio Juan Carlos Quer en el que comparaba la piscina del domicilio de Iglesias y Montero en Galapagar con el pozo en 'El Chicle' metió a Diana: "La última piscina donde Diana Quer fue depositada por su violador y salvaje asesino. Piscina de la mansión de Pablo Iglesias ".

La última piscina donde Diana quer fue depositada por su violador y salvaje asesino. Piscina de la mansión de Pablo Iglesias., pic.twitter.com/eFRasTTwf0 — Juan Carlos Quer - Oficial (@JcQuer) May 26, 2020

A estas críticas se ha unido en las últimas horas una publicación de la hermana de Diana, Valeria Quer, en su cuenta de Twitter. En ella se puede ver una especie de carta, plasmada en dos capturas de pantalla, en la que la propia Valeria reprocha al líder de Unidas Podemos , Pablo Iglesias, su postura respecto a la Prisión Permanente Revisable. En este sentido, en la carta se puede leer varias alusiones a su familia y también a algunas palabras que el propio Iglesias ha pronunciado sobre esta figura jurídica en más de una ocasión.

La carta íntegra de Valeria Quer a Iglesias

"Mire señor Iglesias, mi hermana al igual que tus hijas nació prematura, pero no nació sola. Con ella nació Carolina dos seismesinas luchando por su vida y mi hermana luchó para salir adelante, ¿le recuerda a algo señor Iglesias? Usted que ha tenido dos hijas seismesinas puede entender esto, pero no del todo.

FERNANDO VILLAR

Tus hijas salieron adelante, una hermana mía se quedó por el camino y mi hermana Diana luchó hasta su último momento. Si a usted le hubiera pasado lo que a mí familia (perder dos hijas) seguro que usted no estaría de acuerdo con las leyes pobres por las que lucha. Si usted estuviera nuestro lugar, ¿lucharía por venganza? Así lo llama usted a la prisión permanente revisable. Usted cree que no se le deba poner una prisión permanente revisable a una persona que ha intentado reincidir tres veces después del acontecimiento de mi hermana.

Si a usted le parece una ley injusta que un violador reincidente no pague prisión permanente usted lo que va a conseguir es un país de desgracias. Debería poner un poco de cabeza en lo que habla y replantearse muchas cosas. Mi hermana no va a volver, fue violada y asesinada de la manera más cruel que podría ser, algo inimaginable. Y después de todo usted lo ve como una cadena perpetua, perdone señor Iglesias pero no buscamos venganza como usted dice desde su chalet acomodado, buscamos justicia de un hombre que acabó con la vida de mi hermana y si hubiera tenido la oportunidad habrían caído muchas más. Replantee sus ideales, la gente de izquierda no está de acuerdo con que usted derogue una ley que ayuda a las mujeres, usted que tanto habla de feminismo y al mismo tiempo tratar de derogar una ley que apoya a las mujeres".

3. John Williams y Ennio Morricone, Premios Princesa de Asturias de las Artes 2020

Joerg Carstensen / Nina Prommer

El compositor italiano Ennio Morricone y el estadounidense John Williams han obtenido este viernes de forma compartida el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2020, al que optaban 42 candidaturas procedentes de veintiún países.

El de las Artes ha sido el segundo galardón en fallarse en esta 40ª edición de los galardones, después de que el miércoles se concediera el Princesa de la Concordia a los sanitarios españoles por su entrega y sacrificio para hacer frente a la pandemia del coronovirus.

Morricone (Roma, 10 de noviembre de 1928) se formó en todas las especialidades de la composición musical y en 1961 realizó su debut cinematográfico con la banda sonora de la película El federal, de Luciano Salce, para adquirir después fama internacional con la música de western de Sergio Leone, como Por un puñado de dólares o El bueno, el feo y el malo.

Autor de más de cuatrocientas bandas sonoras para cine y televisión, entre sus obras figuran también las de películas como La misión (1986), Cinema Paradiso (1988), Frenético (1988) o El hombre de las estrellas (1995) y ha compuesto además música de cámara, piezas sinfónicas, óperas y cientos de canciones para artistas de música ligera y pop.

En 2018, al cumplir 90 años, Morricone inició la gira «The Final Concerts World Tour» para despedirse definitivamente de los escenarios, con la que recorrió más de 35 ciudades europeas en más de cincuenta conciertos.

El palmarés de premios de su dilatada carrera incluye 27 Discos de Oro y 7 de Platino, varios BAFTA, Globos de Oro, Grammy, David de Donatello, el León de Oro a toda una carrera en Venecia (1995) y el Óscar honorífico a toda su carrera que le fue concedido en 2007, once años antes de que la Academia de Hollywood le premiara por Los odiosos ocho, de Quentin Tarantino.

Por su parte, John Williams (Nueva York, 8 de febrero de 1932) está considerado uno de los más populares compositores de orquesta de la era moderna tras crear la banda sonora más conocida de la historia del cine, la de la saga Star Wars, de George Lucas, y la de películas como Tiburón, E.T., el extraterrestre, Superman, Indiana Jones o La lista de Schindler.

Parque Jurásico, Memorias de una geisha o las tres primeras películas de la serie de Harry Potter también forman parte de su obra, unida a directores como George Lucas o Steven Spielberg, en la que aúna influencias del jazz y en la que va desde el sonido sinfónico de las grandes orquestas al intimismo, pasando por estilos populares o folclóricos.

Autor de la música de más de cien películas, en 1980 fue nombrado director de la Boston Pops Orchestra, de la que se retiró en 1993, y mantiene relación con otras muchas orquestas, como la Boston Symphony y la Filarmónica de Nueva York.

Ha recibido cinco Óscar de la Academia en las categorías de mejor música adaptada por El violinista en el tejado (1971) y mejor música original por Tiburón (1975), La Guerra de las Galaxias (1977), E.T., el Extraterrestre (1982) y La lista de Schindler (1993).

Sus 52 nominaciones a los premios de la Academia de Hollywood lo convierten en la persona viva con más nominaciones a estos premios, el segundo después de Walt Disney, y cuenta además con veinticinco premios Grammy, cuatro Globos de Oro y siete BAFTA.

Morricone y Williams recuperan así para el mundo de la música el Premio Princesa de las Artes, que no se había concedido a esta disciplina desde 2011, cuando fue distinguido el director de orquesta italiano Ricardo Mutti, y que incluye a una nómina en la que figuran, entre otros, Bob Dylan, Paco de Lucía, Barbara Hendricks, Joaquín Rodrigo y Jesús López Cobos.