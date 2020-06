Echenique ataca a Pérez de los Cobos con la "cloaca" y este detalle le destapa: "El Pravda"

Pablo Echenique es miembro de la formación liderada por Pablo Iglesias y ha sido muy crítico con Pérez de los Cobos. Echenique ha criticado la supuesta orden que habría dado el ex jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid para que se preservaran las imágenes de vicepresidente segundo del Gobierno comprando el pasado mes de abril.

Estas eran sus palabras a través de Twitter: “Tremendo olor a cloacas”, denunciaba el dirigente de Podemos. Echenique se ha hecho eco de una información del digital Infolibre, en la que informan de que la Guardia Civil pidió sin orden judicial alguna a un supermercado que no se destruyese ese vídeo en el que Pablo Iglesias salía sin mascarilla".

En su contundente mensaje, el portavoz de Podemos destaca que Pérez de los Cobos fue quien ordenó al supermercado que se guardasen las cintas de seguridad más allá del plazo habitual tras la negativa a entregarlas sin orden judicial. ¿Para qué? Se preguntaba reflexionando Pablo Echenique en su cuenta en Twitter.

Asimismo, Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos-En Comú-En Marea ha afirmado también a través de Twitter que no había delito, ni tampoco orden judicial... ni denuncia ni investigación. Además, ha expresado que “a pesar de eso Pérez de los Cobos mandó a sus agentes pedir unas imágenes de Pablo Iglesias comprando en un supermercado”. “Inquietante”, sentenciaba Asens.

