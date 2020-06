La dura carta de Valeria Quer a Pablo Iglesias: "Tus hijas, sí"

La familia Quer sigue defendiendo la Prisión Permanente Revisable frente a la posición política del vicepresidente tercero del Gobierno, Pablo Iglesias, que no es partidario de esta figura jurídica. Desde el asesinato de Diana Quer a manos de ' El Chicle ' en agosto del año 2016, el padre de Diana, Juan Carlos Quer ha hecho ciento de Kilómetros para seguir defendiendo la figura de su hija y también reivindicar la importante de la Prisión Permanente Revisable.

Los mensajes de la familia Quer a Pablo Iglesias por la prisión permanente revisable

Hace unas semanas se hizo viral un tuit del propio Juan Carlos Quer en el que comparaba la piscina del domicilio de Iglesias y Montero en Galapagar con el pozo en 'El Chicle' metió a Diana: "La última piscina donde Diana Quer fue depositada por su violador y salvaje asesino. Piscina de la mansión de Pablo Iglesias ".

La última piscina donde Diana quer fue depositada por su violador y salvaje asesino. Piscina de la mansión de Pablo Iglesias., pic.twitter.com/eFRasTTwf0 — Juan Carlos Quer - Oficial (@JcQuer) May 26, 2020

A estas críticas se ha unido en las últimas horas una publicación de la hermana de Diana, Valeria Quer, en su cuenta de Twitter. En ella se puede ver una especie de carta, plasmada en dos capturas de pantalla, en la que la propia Valeria reprocha al líder de Unidas Podemos , Pablo Iglesias, su postura respecto a la Prisión Permanente Revisable. En este sentido, en la carta se puede leer varias alusiones a su familia y también a algunas palabras que el propio Iglesias ha pronunciado sobre esta figura jurídica en más de una ocasión.

La carta íntegra de Valeria Quer a Iglesias

"Mire señor Iglesias, mi hermana al igual que tus hijas nació prematura, pero no nació sola. Con ella nació Carolina dos seismesinas luchando por su vida y mi hermana luchó para salir adelante, ¿le recuerda a algo señor Iglesias? Usted que ha tenido dos hijas seismesinas puede entender esto, pero no del todo.

FERNANDO VILLAR

Tus hijas salieron adelante, una hermana mía se quedó por el camino y mi hermana Diana luchó hasta su último momento. Si a usted le hubiera pasado lo que a mí familia (perder dos hijas) seguro que usted no estaría de acuerdo con las leyes pobres por las que lucha. Si usted estuviera nuestro lugar, ¿lucharía por venganza? Así lo llama usted a la prisión permanente revisable. Usted cree que no se le deba poner una prisión permanente revisable a una persona que ha intentado reincidir tres veces después del acontecimiento de mi hermana.

Si a usted le parece una ley injusta que un violador reincidente no pague prisión permanente usted lo que va a conseguir es un país de desgracias. Debería poner un poco de cabeza en lo que habla y replantearse muchas cosas. Mi hermana no va a volver, fue violada y asesinada de la manera más cruel que podría ser, algo inimaginable. Y después de todo usted lo ve como una cadena perpetua, perdone señor Iglesias pero no buscamos venganza como usted dice desde su chalet acomodado, buscamos justicia de un hombre que acabó con la vida de mi hermana y si hubiera tenido la oportunidad habrían caído muchas más. Replantee sus ideales, la gente de izquierda no está de acuerdo con que usted derogue una ley que ayuda a las mujeres, usted que tanto habla de feminismo y al mismo tiempo tratar de derogar una ley que apoya a las mujeres".

