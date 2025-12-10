El guiño de Guardiola a Rodrygo tras la victoria del City ante el Real Madrid en el Bernabéu: "Es un jugador de otro nivel"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha protagonizado una de las imágenes del postpartido contra el Real Madrid. A pesar de la victoria de su equipo por 1-2, el técnico catalán se detuvo a charlar con Rodrygo Goes sobre el césped, a quien no dudó en elogiar ante los micrófonos de Movistar+.

Un jugador de otro nivel

Al ser preguntado por el contenido de su conversación con el brasileño, Guardiola fue rotundo: “Qué bueno que es”. El técnico de Santpedor profundizó en sus halagos, afirmando que “este chico es un jugador de otro nivel” y celebrando su regreso tras los problemas físicos: “Me alegro que ha vuelto la lesión, es muy, muy bueno”.

EFE Rodrygo celebra el primer gol del Real Madrid al Manchester City en la sexta jornada de la Liga de Campeones

El fin de una mala racha

Los elogios de Guardiola llegan justo el día en que Rodrygo ha puesto fin a su sequía goleadora. El delantero del Real Madrid marcó el tanto inicial de su equipo, rompiendo una racha de 32 partidos y 1.432 minutos sin ver portería con la camiseta blanca.

El brasileño Rodrygo Goes reconoció que la dedicatoria de su gol a Xabi Alonso fue para demostrar que están "con el entrenador" y que hace falta "unidad" para lograr sus objetivos de la temporada.

"Es un momento complicado para nosotros y para Xabi también, las cosas no nos están saliendo y quería demostrar que estamos juntos y con nuestro entrenador. Se dicen muchas cosas, se intentan crear, pero estamos juntos y necesitamos esta unidad para seguir adelante y conquistar nuestros objetivos", dijo a Movistar+