EN MOVISTAR+
El guiño de Guardiola a Rodrygo tras la victoria del City ante el Real Madrid en el Bernabéu: "Es un jugador de otro nivel"
El técnico del Manchester City no duda en elogiar al brasileño del Real Madrid tras la victoria de su equipo y su charla al final del encuentro
Publicado el - Actualizado
1 min lectura0:13 min escucha
El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha protagonizado una de las imágenes del postpartido contra el Real Madrid. A pesar de la victoria de su equipo por 1-2, el técnico catalán se detuvo a charlar con Rodrygo Goes sobre el césped, a quien no dudó en elogiar ante los micrófonos de Movistar+.
Un jugador de otro nivel
Al ser preguntado por el contenido de su conversación con el brasileño, Guardiola fue rotundo: “Qué bueno que es”. El técnico de Santpedor profundizó en sus halagos, afirmando que “este chico es un jugador de otro nivel” y celebrando su regreso tras los problemas físicos: “Me alegro que ha vuelto la lesión, es muy, muy bueno”.
El fin de una mala racha
Los elogios de Guardiola llegan justo el día en que Rodrygo ha puesto fin a su sequía goleadora. El delantero del Real Madrid marcó el tanto inicial de su equipo, rompiendo una racha de 32 partidos y 1.432 minutos sin ver portería con la camiseta blanca.
El brasileño Rodrygo Goes reconoció que la dedicatoria de su gol a Xabi Alonso fue para demostrar que están "con el entrenador" y que hace falta "unidad" para lograr sus objetivos de la temporada.
"Es un momento complicado para nosotros y para Xabi también, las cosas no nos están saliendo y quería demostrar que estamos juntos y con nuestro entrenador. Se dicen muchas cosas, se intentan crear, pero estamos juntos y necesitamos esta unidad para seguir adelante y conquistar nuestros objetivos", dijo a Movistar+
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.