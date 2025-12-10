Chema, padre de tres hijos menores, sobre prohibir las redes sociales: "Si quieres saber cuál será la salud mental de tu hijo, dime a qué edad le diste su primer móvil"

La frase es una sentencia y resume una preocupación creciente entre padres, psicólogos y educadores. La salud mental de los adolescentes está cada vez más ligada a su vida digital, una realidad que ha llevado a tomar medidas drásticas en otros lugares del mundo. La reflexión la aporta Chema, padre de tres hijos, durante su intervención en el programa 'La Linterna' de COPE, donde se ha analizado la histórica decisión de Australia de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años.

Australia se ha convertido en el primer país del mundo en aplicar una normativa de este calibre, que afecta a gigantes digitales como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube o X. La ministra de comunicaciones australiana, Anica Wells, ha sido clara al respecto: "Con esta ley podemos proteger a la generación alfa de ser arrastrada al purgatorio por algoritmos depredadores descritos por su propio creador como cocaína conductual". Las empresas tecnológicas se enfrentan a multas de hasta 30 millones de euros si incumplen la ley, que ya ha provocado la desactivación de casi 200.000 cuentas solo en TikTok.

Aunque la mayoría de plataformas han acatado la normativa, la red social X, propiedad de Elon Musk, ha presentado un recurso ante el tribunal superior australiano al considerar que la ley "vulnera el derecho a la libertad de expresión". La medida, que entró en vigor el 10 de diciembre, ha generado un intenso debate, como se analizó en el espacio radiofónico El tema del día de La Linterna.

El reto de la verificación de edad

Para cumplir con la ley, las plataformas deben verificar la edad de los usuarios mediante documentos oficiales o sistemas de inteligencia artificial que escanean el rostro. Sin embargo, estas herramientas generan dudas. Enrique Serrano, fundador de HackRox, se pregunta: "¿Quién controla al controlador? ¿Quién decide quién es mayor de edad o no?". La seguridad de los datos biométricos es otra de las grandes preocupaciones, ya que, como advierten los expertos, "eso puede ser hackeado".

El debate sobre si existe adicción a las redes sociales parece superado por la realidad. Antes de la prohibición, el 86% de los australianos de entre 8 y 15 años usaban redes sociales, según cifras del gobierno, que vincula la exposición temprana a problemas de ansiedad, autoestima o aislamiento. El psicólogo José de Solá, director de De Salud Psicólogos, confirma que en los casos de mayor dependencia se observan "muchos síntomas de ansiedad y mucha agresividad", especialmente cuando se les retira el acceso al móvil.

Rocío García, periodista especializada en marketing digital, explica que los jóvenes "se enganchan tanto precisamente porque les dan lo que necesitan y lo que quieren en el momento". Para García, no se puede obviar que el sistema mismo está diseñado para captar la atención: "Si yo lo que quiero es que el niño me dé su atención, el menor esté enganchado, yo voy monetizando ese tiempo".

El debate llega a España

El eco de la medida australiana ha llegado a Europa y también a España. El líder del PP, Núñez Feijóo, ha presentado enmiendas a la ley de protección del menor en entornos digitales que incluyen "implantar obligatoriamente la verificación de edad" y "establecer un descanso digital". La preocupación es compartida a nivel continental, donde Europa pide prohibir el acceso a menores de 16 años sin consentimiento paterno.

A esto se suman riesgos como el ciberacoso, el grooming o la manipulación algorítmica. Una agente de la unidad de cibercrimen de la UCO de la Guardia Civil confirma que este tipo de delincuencia "va en aumento, es escalada". Legalmente, el profesor de derecho digital Borja Azuara señala que la futura cartera digital europea podría ser la solución para "certificar la edad sin dar ningún otro dato personal".

Chema, quien además de padre da charlas a familias sobre este problema, cree que la prohibición puede ayudar, comparándola con la que se aplicó al tabaco en restaurantes. Sin embargo, pone el foco principal en la familia: "Hombre, claro, al final, los padres somos los que tenemos ahí la clave". Critica la facilidad con la que se responsabiliza a los colegios mientras que la exposición inicial al dispositivo ocurre en casa.

En sus charlas con adolescentes, intenta no "criminalizar mucho las redes", sino concienciar sobre los riesgos como el acoso, el contacto con desconocidos o la suplantación de identidad. Su conclusión es clara: la selva ahora está en la propia habitación del niño, pero "muchas veces esa selva le damos la llave los padres". Al final, la adicción y sus consecuencias son un problema que exige una colaboración firme de los progenitores.