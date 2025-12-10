Juanma Castaño escucha a Guardiola tras ganar al Real Madrid y lo tiene claro: "Les voy a traducir"

El partido de Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City en el Santiago Bernabéu se ha saldado con una victoria visitante por 1-2, pero la verdadera noticia ha llegado tras el pitido final con unas declaraciones de Pep Guardiola que han generado un notable debate. El técnico del conjunto inglés ha venido a sugerir que su equipo ha ganado sin merecerlo del todo, una situación que, según él, ha vivido a la inversa en otras ocasiones frente al equipo blanco. Un análisis que ha sido puesto de manifiesto por Juanma Castaño en el programa 'El Partidazo de COPE'.

La enigmática reflexión de Guardiola

Durante su comparecencia posterior al encuentro, Guardiola ha recordado una frase de su colega Juanma Lillo: "a veces el juego te hace encontrar el gol, y a veces el gol te hace encontrar el juego". Con ello, ha reconocido que "ellos han estado mejor" antes del gol del empate de su equipo. El técnico del City también ha señalado la presión que ejerce el Bernabéu, apuntando a un lance con el árbitro: "impone al árbitro, que hay una tarjeta amarilla a Nico O'Reilly, y 2 minutos después hay una rubia a la segunda y no se la saca".

Nuestras batallas con el Real Madrid, te pueden contar historias de cómo ha ido el juego, y cómo ha encontrado gol sin el juego, te puedo contar, pero la tira eh" Pep Guardiola Entrenador del Manchester City

El momento más revelador ha llegado cuando Guardiola ha sido preguntado por sus enfrentamientos pasados con el Real Madrid. "Nuestras batallas con el Real Madrid, te pueden contar historias de cómo ha ido el juego, y cómo ha encontrado gol sin el juego, te puedo contar, pero la tira eh", ha afirmado, confirmando que eso les ha pasado en contra a sus equipos. Esto ha sido interpretado como una clara alusión a las remontadas épicas de los blancos, como las narradas en la crónica en directo del Real Madrid - Manchester City. Esta vez, sin embargo, la fortuna ha sonreído a su equipo.

DPA vía Europa Press El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, fotografiado durante el partido de fútbol de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City en el Estadio Bernabéu.

La lectura de Juanma Castaño

Ya en los estudios de 'El Partidazo de COPE', Juanma Castaño ha sido directo en su interpretación de las palabras del técnico. El comunicador ha resumido así el mensaje que, a su juicio, ha querido lanzar Guardiola: "Les voy a traducir, Guardiola ha dicho, sin decir, hemos ganado hoy en el Bernabéu sin merecerlo, como otras muchas veces nos ganó el Real Madrid a nosotros". Una sentencia clara que le da una nueva dimensión a la victoria del City.

Qué bueno que es. Es un jugador de otro nivel" Pep Guardiola Sobre Rodrygo Goes

A pesar de la tensión de sus declaraciones, Guardiola también ha tenido palabras de elogio para un jugador del Real Madrid. Al ser preguntado por Rodrygo Goes, el mejor de los locales y autor del único tanto blanco, el técnico del City no ha escatimado en halagos. "Qué bueno que es. Es un jugador de otro nivel", ha declarado, alegrándose además de la vuelta del brasileño tras su lesión.

DPA vía Europa Press El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola (d), saluda al entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, antes del partido de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City en el Estadio Bernabéu.

Un Madrid con luces y sombras

El partido en sí ha dejado varias claves. Para el Real Madrid, la mejor noticia ha sido Rodrygo, que ha roto una sequía de 32 partidos sin marcar. En la otra cara de la moneda, el esperado Kylian Mbappé no ha llegado ni a calentar por unas molestias en la rodilla. El encuentro no ha estado exento de polémica, con acciones discutidas como un posible agarrón de Bernardo Silva a Courtois en el primer gol del City o un penalti no señalado sobre Rüdiger, incidentes que han marcado el resultado final.

Por su parte, el entrenador del Real Madrid, Xavi Alonso, ha mostrado una cara más resignada. "Hemos empezado muy bien el partido, nos hemos puesto por delante, pero hay momentos en los que cualquier golpe te te te hace más daño", ha lamentado. Alonso ha explicado que, tras adelantarse, el equipo ha encajado dos goles en diez minutos "con un córner, con un penalti", situaciones que no han controlado bien, pese a lo cual ha sentenciado: "no tengo nada que reprochar a nadie".