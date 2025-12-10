Manolo Sanchís no es partidario de cambiar a Xabi Alonso por otro técnico en plena crisis del Real Madrid: "Es un trauma y yo prefiero que se haga otra cosa"

La derrota del Real Madrid frente al Manchester City mantiene las dudas sobre la continuidad de Xabi Alonso al frente del equipo blanco.

En un partido en el que el conjunto madridista fue mejor que en los últimos encuentros, la forma de medir la crisis varía según a quien se pregunte.

Así, en el caso de Manolo Sanchís, la solución en estos momentos no estaría en prescindir de Xabi Alonso, por un motivo de peso: "El cambiar de entrenador es un trauma. Además, es un trauma que la mayoría de las veces no sale bien", por lo que el exfutbolista es más partidario "de que Xabi entienda lo que está ocurriendo en el equipo, que se sobreponga a las lesiones y a los factores que están en contra, pero que trabaje aquellos aspectos que van a hacer que el equipo sea mucho más fiable.

Además, Sanchís tiene muy claro que este Real Madrid tiene "mucho margen de mejora", a pesar de que, frente al City, jugó con un once muy condicionado por las numerosas bajas: "En este caso, es muy probable que lleguemos a ser injustos con el entrenador porque, insisto en que ocho bajas son muchos jugadores de bajas. Y son jugadores muy importantes, pero hay cuestiones que se pueden trabajar".

En este sentido, buscó la complicidad y experiencia de Poli Rincón, también por su pasado como futbolista del Real Madrid: "Poli sabe que en el día a día se puede mejorar mucho algunas situaciones de equipo, y yo lo he echado en falta. Porque con todo lo que ha ocurrido, si no tenemos esos dos errores defensivos, pues habríamos ganado 1-0". En cualquier caso, y por concluir, cree que esa capacidad de sacar una mejor versión del equipo recae sobre Xabi Alonso.