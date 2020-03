La advertencia de Iker Jiménez sobre el corovirus, entre lo más leído de este miércoles

1. Iker Jiménez lanza esta advertencia sobre el coronavirus: “La llevamos clara”

Vídeo

El presentador de televisión, Iker Jiménez, ha lanzado una advertencia este fin de semana sobre el coronavirus y sobre la gestión sanitaria del Covid-19 particularmente en España. Un mensaje muy duro del director de Cuarto Milenio contra el Ministerio de Sanidad y contra la reacción de parte de la sociedad española frente a la epidemia: “la llevamos clara”, escribía a través de las redes sociales. Lee aquí la noticia completa.

2. Herrera llama a la calma y ofrece las claves para estar preparado contra el coronavirus

Audio

Carlos Herrera ha abordado hoy en su monólogo de las 6.00 la situación del coronavirus en España. En el momento en que los casos de contagio superan los 1.500 y hemos llegado a los 36 muertos en nuestro país, el comunicador de COPE ha querido incidir en los pasos a seguir en caso de experimentar alguno de los síntomas asociados a la enfermedad. Herrera ha comenzado llamando a la calma para no desbordar el sistema sanitario: "Hay que evitar avalanchas. El sistema público de Salud en España tiene 160.000 camas y somos 47 millones de habitantes", ha alertado el presentador de 'Herrera en COPE'. Lee aquí la noticia completa.

3. ¿Por qué la gente está perdiendo la cabeza comprando papel higiénico?

Rodrigo Jiménez

Este fenómeno no es algo propio de España. En otros países donde se han disparado los casos de coronavirus se ha repetido la misma situación. Según la CNN, los minoristas en EE. UU. y Canadá han comenzado a limitar la cantidad de paquetes de papel higiénico que los clientes pueden comprar en un solo viaje. En algunos supermercados del Reino Unido, este producto está agotado. En Australia, las tiendas vigilan cuántos rollos de papel higiénico se lleva cada cliente. Lee aquí la noticia completa.

4. Mateu, el periodista de 'El Chiringuito' con coronavirus: "No tomo ni paracetamol porque no tengo síntomas"

Audio

Kike Mateu, el periodista de Las Provincias y colaborador de 'El Chiringuito' infectado por el coronavirus tras viajar a Milán para cubrir el partido entre Valencia CF y Atalanta ha sido entrevistado este miércoles en 'Herrera en COPE', donde ha dicho que está "muy feliz", aunque aburrido porque sigue en evolución en el hospital. El periodista ha dicho que no toma ningún tipo de medicación desde hace seis días porque no tiene "síntomas de ningún tipo". "No tomo ni el mítico paracetamol, que era lo que me daban antes porque este virus no tiene cura y como no tiene cura, no tiene medicación". Lee aquí la noticia completa.

5. Mugardos registra el primer caso de afectado por coronavirus de Ferrolterra, Eume y Ortegal

Foto de archivo de sanitarios atendindo a un paciente de coronavirus - FOTO: Efe

El municipio de Mugardos registra el primer caso de coronavirus de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal y según asegura su alcalde, Juan Domingo Deus (PP), el afectado “está aislado y controlado constantemente por las autoridades sanitarias”. Ante esta situación el Ayuntamiento ha procedido a la publicación de un bando en donde se traslada a la población sobre una serie de medidas que han sido tomadas. Lee aquí la noticia completa.