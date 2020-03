Herrera llama a la calma y ofrece las claves para estar preparado contra el coronavirus

Carlos Herrera ha abordado hoy en su monólogo de las 6.00 la situación del coronavirus en España. En el momento en que los casos de contagio superan los 1.500 y hemos llegado a los 36 muertos en nuestro país, el comunicador de COPE ha querido incidir en los pasos a seguir en caso de experimentar alguno de los síntomas asociados a la enfermedad.

Herrera ha comenzado llamando a la calma para no desbordar el sistema sanitario: "Hay que evitar avalanchas. El sistema público de Salud en España tiene 160.000 camas y somos 47 millones de habitantes", ha alertado el presentador de 'Herrera en COPE'.

También se ha referido Herrera a la naturaleza del coronavirus, recordando que este COVID-19 es un virus nuevo, por lo que todavía no tiene un tratamiento específico, es decir, no hay antivirales. "Lo que usamos son tratamiento sintomáticos y algunos experimentales", ha explicado Herrera.

En los casos leves, que son el 80%, el virus no se trata con nada; apenas, como señala Herrera, "con reposo, con hidratación... y con algo para la tos o para la fiebre". Es en los casos graves, en torno al 15%, y en los muy graves, el 5%, cuando se toman otras medidas. Tal y como indica Herrera, para este grupo de contagiados, que son los que cursan una afectación pulmonar, hay tratamiento sintomático al que se añaden "técnicas de oxigenoterapia, broncodilatadores" y, en los casos más graves, la posibilidad de "efectuar un ingreso en cuidados intensivos, donde se puede aplicar ventilación mecánica". Por último, "hay centros médicos que están trabajando con antivirales usados contra otras enfermedades como el VIH. No se sabe si son muy eficaces, pero desde luego lo que no hay que dar son antibióticos".

Herrera también ha señalado que una de las claves en la lucha contra el coronavirus son las pruebas diagnósticas. El comunicador de COPE ha incidido en la importancia de llamar a los teléfonos que ha puesto a disposición el Ministerio de Sanidad y "seguir las instrucciones que nos den".

Por último, Herrera ha concluido con "una verdad médica muy sencilla": "Si hay una epidemia de gripe y usted tiene síntomas de gripe, es probable que usted tenga gripe".

Suspendidas las fallas en Valencia

Por otra parte, este martes se conocía la noticia de la paralización de las Fallas, algo que según Herrera estaba "cantado". El alcalde de la ciudad, Joan Ribó, explicó que buscarán "una alternativa" para la celebración de las fiestas de 2020, pero "lo primero es la seguridad de las personas".

Por su parte, la vicealcaldesa Sandra Gómez (PSPV) ha afirmado que las personas que han tomado la decisión "son conscientes de las ilusiones que estaban en juego y del importante impacto económico" de las Fallas, pero "salvaguardar la vida de las personas más vulnerables al virus es una razón suficiente" que seguro comparten todos.

La vicealcaldesa aclara que las Fallas de 2020 "no se suspenden, se aplazan hasta que sea posible celebrarlas con seguridad", e insiste en que harán todo lo posible desde las instituciones para que el impacto "sea el mínimo posible, ofreciendo ayudas y soluciones para que todo el sector pueda organizarse".

La portavoz del grupo municipal popular, María José Catalá, ha afirmado que "la salud pública es lo más importante" y que es "fundamental" proteger a los ciudadanos aunque haya que hacer "grandes sacrificios". Afirma que comprende la decisión de aplazar, aunque opina que "las medidas llegan tarde".

Catalá ha exigido a Ribó más información y más comunicación con la oposición, "y conocer los términos" en que se va a producir ese aplazamiento, y ha pedido al Ayuntamiento y al Consell "medidas urgentes" para paliar los efectos de esta decisión.