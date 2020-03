Iker Jiménez lanza esta advertencia sobre el coronavirus: “La llevamos clara”

El presentador de televisión, Iker Jiménez, ha lanzado una advertencia este fin de semana sobre el coronavirus y sobre la gestión sanitaria del Covid-19 particularmente en España. Un mensaje muy duro del director de Cuarto Milenio contra el Ministerio de Sanidad y contra la reacción de parte de la sociedad española frente a la epidemia: “la llevamos clara”, escribía a través de las redes sociales.

No se trata de la única polémica que ha suscitado el presentador con su declaraciones sobre el temido virus que ya ha infectado a más de 550 personas solo en España. En semanas anteriores, el periodista optó por hablar en su programa de Cuatro sobre el Covid-19, sus efectos y cómos e estaba combatiendo su propagación. Un contenido que, como el propio Jiménez comentó, había provocado “sarpullidos”.

Iker Jiménez, durante la emisión del programa de Cuarto Milenio sobre el coronavirus

CORONAVIRUS EN ESPAÑA: PAÍS DE “PANDERETA”

Una simple imagen le ha valido a Iker Jiménez para sembrar la polémico. Con un tuit lanzado a través de su cuenta oficial de Twitter, el presentador del programa de misterio escribía: “Covid 19. Es la marca de la pandereta”, todo ello acompañado de una imagen de una pandereta con la forma de la península ibérica.

Covid 19

Es la marca de la pandereta.

Un mensaje ambiguo pero que la gran mayoría ha interpretado como una crítica a la reacción y gestión del Ministerio de Sanidad del coronavirus. Un usuario le respondía a través del mismo hilo de comentarios para preguntarle: “¿Hay algún plan en las cadenas de televisión para seguir emitiendo en caso de cuarentenas domiciliarias masivas?” Iker Jiménez, en ese caso, mandaba la más serias de las advertencias sobre la epidemia: “La tele puede ser lo de menos. Solo espero que el sol destruya en parte al Covid-19. O la vamos a llevar todos clara”.

“¿QUÉ CAMBIARÍAS DE LA GESTIÓN SOBRE EL CORONAVIRUS?”

Otra de las respuestas más comentadas del presentador de Cuarto Milenio ha sido la que ha lanzado a un usuario que le preguntaba “¿Qué cambiarías de la gestión?”, a lo que el periodista respondía con un claro y contundente: “todo”.

Además, respondía a un usuario que le calificaba de “defensor de pseudoterapias, curanderos y otros estafadores, da lecciones de gestión sanitaria”. “Jamás he defendido nada de lo que dices. Ese es vuestro nivel. Ni sabéis quien soy”, respondía Iker Jiménez en Twitter.

OTRA POLÉMICA DE IKER JIMÉNEZ SOBRE EL CORONAVIRUS

De hecho esta es la segunda polémica del presentador esta misma semana a cuenta del Covid-19. Hace varios días Jiménez realizó varias menciones en su programa de Mediaset a la epidemia, de una manera que no ha gustado nada a algunos espectadores que le calificaron de alarmista.

El propio presentador, a través de su programa, respondía: “Me enorgullece haber suscitado algún sarpullido en algunos medios con el coronavirus porque me preocuparía lo contrario”. “Hacer como que no pasa nada o reírme de aquellas personas que se preocupan es algo que no voy a hacer, en ningún momento les diré que miren para otro lado”, concluía en su monólogo el veterano periodista.