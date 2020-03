Mateu, el periodista de 'El Chiringuito' con coronavirus: "No tomo ni paracetamol porque no tengo síntomas"

Kike Mateu, el periodista de Las Provincias y colaborador de 'El Chiringuito' infectado por el coronavirus tras viajar a Milán para cubrir el partido entre Valencia CF y Atalanta ha sido entrevistado este miércoles en 'Herrera en COPE', donde ha dicho que está "muy feliz", aunque aburrido porque sigue en evolución en el hospital.

El periodista ha dicho que no toma ningún tipo de medicación desde hace seis días porque no tiene "síntomas de ningún tipo". "No tomo ni el mítico paracetamol, que era lo que me daban antes porque este virus no tiene cura y como no tiene cura, no tiene medicación".

Mateu ha explicado que sigue un "tratamiento paliativo" y que no tiene ya "ni tos". "Cuando uno se siente enfermo, entiende que el hospital es el sitio donde debe estar, pero cuando siente que está bien, cada día se hace absolutamente eterno".

El periodista, que está aislado, ha dicho que las cuatro cosas que hace son ver la televisión, escuchar la radio y leer porque no puede recibir visitas. "Cuando lo haces un rato está muy bien, pero cuando ya lo haces una semana seguida te quieres morir", ha explicado.

Sobre el alta, ha comentado que como es el cuerpo el que tiene que generar el medicamento, hasta que su cuerpo no genere "los anticuerpos suficientes y elimine el virus", no le darán el alta. "A mí cada dos o tres días me hacen la prueba del test del virus, cuando dé negativo dos veces consecutivas, que es el protocolo, me dejarán salir".

Por último, y en clave de humor, Mateu ha dicho que cuando le den el alta hospitalaria "montará una fiesta" junto a Carlos Herrera. "Saldré a la calle y querré abrazar a todo el mundo", se ha despedido.