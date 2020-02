Kike Mateu, el periodista de 'El Chiringuito' con coronavirus: "Preocuparse está fuera de lugar"

Kike Mateu, el periodista de Las Provincias y colaborador de 'El Chiringuito' infectado por el coronavirus tras viajar a Milán para cubrir el partido entre Valencia CF y Atalanta ha sido entrevistado este viernes en 'Herrera en COPE', donde ha dicho que está "muy bien".

A su juicio, "hasta ha sido bueno" que le pasara a él porque "llevamos unas semanas viendo la televisión, escuchando a nuestros propios medios de comunicación hablando del coronavirus, pero hablando siempre desde la perspectiva de un tercero y no desde la realidad directa de lo que pasaba".

En este sentido, ha querido tranquilizar a los oyentes porque no le "está pasando nada del otro mundo". Según ha dicho, "preocuparse está fuera de lugar en este caso".

"Yo nunca hubiera dejado de ir a trabajar por los síntomas que tenía, pero probablemente ninguno porque por un catarro nadie deja de ir a trabajar porque yo no tenía síntomas (...) Tenía un catarro leve", ha dicho. "Lo que ocurre es que el hecho de que las noticias que llegaban de Milán no eran precisamente halagüeñas y que yo había estado allí me hizo pensar que si había una mínima posibilidad, yo tenía que valorar que quizás no debía ir a trabajar (...) Lo último que pensaba es que a las 4:30 me venga un médico y me diga que he dado positivo", ha explicado.

Mateu cree que hasta que "no esté en perfectas condiciones, sano al 100%", no le van a dar el alta. "El problema de este virus no son los síntomas, sino la la capacidad de contagio", ha dicho. De ahí que esté aislado, pues de no ser así "la cadena se va aumentando de forma exponencial y ya no se sabe cuándo se puede parar".

Por último, el periodista ha llamado a la calma porque la gente tiene "miedo". "Yo estaba bien, pero la sensación a mi alrededor no era la misma", ha dicho. Sin embargo, "no pasa nada" y la gente debe "estar tranquila", ha dicho Mateu.