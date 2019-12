La advertencia de Abascal a Bélgica si no extradita a Puigdemont, entre lo más leído en COPE

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha lanzado una amenaza a Bélgica si no entrega al expresidente de la Generalitat, Carles Pugidemont, a España. El exdirigente independentista tendrá que esperar hasta el próximo mes de febrero la vista para su extradición, así como la de los exconsejeros Toni Comín y Lluid Puig.

En su perfil oficial de Twitter, el líder de Vox lanzaba la amenaza: “Si Bélgica no entrega a Pugdemont el gobierno debería tomar medidas duras”. Además, Santiago Abascal que, si no tiene lugar la extradición: “Bélgica deja de ser un país aliado y su complicidad con los golpistas no puede quedar impune”. “Nosotros así lo exigiremos en Bruselas”, añade el líder de la formación.

El presentador de TV3, Ricard Ustrell, ha soltado esta semana una rajada contra los trabajadores de la propia cadena y la financiación de la misma que ha provocado todo un revuelo entre los independentistas en las redes. El periodista al frente de Planta Baixa, el programa matinal de la televisión autonómica catalana, lanzó unas incendiarias palabras que han tenido respuesta por parte de TV3 en forma de paquete irónico.

Se avecina una revolución en el Deportivo. Fernando Vidal será el sustituto de Paco Zas como presidente del club coruñés y llega con un proyecto ambicioso en lo deportivo y en lo económico.

Pati mira atentamente la televisión desde el sofá. Le fascina cómo se mueven los dibujos en la pantalla, hasta que su hermano mayor detiene la película y saca un cuaderno. Sus otros ocho hermanos se aprietan alrededor de él y admiran lo bien que pinta los ojos, el cabello y los músculos del Hércules de Disney. Y Pati, mirando la ilustración, piensa: "Yo tengo que pintarlo así de bien".

En su monólogo de este martes, Herrera aseguraba: "No estoy diciendo que en el ánimo de Sánchez no esté entregarles el Madelman de sus niñas. No,no, lo que haga falta, pero es que no puede. Miren, no puede crear esa mesa bilateral con Cataluña, no puede hablar de presos, es que no puede hablar de autodeterminación, puede hacer retórica, que eso lo hace y lo hace muy bien, pero es que no puede hacer mucho más".