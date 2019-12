La 'rajada' de un presentador de TV3 contra la televisión catalana que ha incendiado al independentismo

El presentador de TV3, Ricard Ustrell, ha soltado esta semana una rajada contra los trabajadores de la propia cadena y la financiación de la misma que ha provocado todo un revuelo entre los independentistas en las redes. El periodista al frente de Planta Baixa, el programa matinal de la televisión autonómica catalana, lanzó unas incendiarias palabras que han tenido respuesta por parte de TV3 en forma de paquete irónico.

En una entrevista en el programa de radio en catalán “El vermut de Llucià Ferrer”, Ustrell criticaba la situación económica en la que se encuentra su programa, que compite en horario con otros como “El programa de Ana Rosa” o “Al Rojo Vivo”. “Al público que viene a Planta baixa los maltratamos. No les damos ni agua, ni un bocadillo. TV3 cuesta cada vez más dinero porque los trabajadores cobran más pluses”.

Un dardo que no se ha quedado sin respuesta. Y es que la propia TV3 le ha respondido enviándole una caja, una barra de pan y un mensaje claro: “La gran recogida de alimentos: aporta tu trocito de plus para el desayuno del público de Ricard”. Y es que la mayoría de independentistas en redes sociales se han lanzado a criticar con dureza a Ustrell y a sus palabras contra el ente público catalán, recordándole que el programa recibe una cantidad de 4 millones de euros para su financiación. Por ello, le reprochan a Ustrell que critique que no tiene para bocadillos para el público.

Que amb els diner públics dels catalan@s es paguin 4 milions d'€ a aquest mediocre d'en @RicardUstrell o a qualsevol altre presentador de la TV pública, amb les necessitats d'aquest país, em sembla un cas flagrant de MALVERSACIÓ#Tsunamidemocratic https://t.co/EtccDCMKBP — Antoni Rodríguez (@AntoniRdguez) December 12, 2019

O expliqueu això del 4 M o... efectivament hi ha malbaratament de recursos públics. No ho val! — Salvador Nos (@salvadornos1) December 12, 2019

Aquest ulletret va de chulo — Cristmas �� (@Cristmas8) December 13, 2019

Va de sobrat!!!!!!�� — maria pilar serrado (@mariapilarserr1) December 12, 2019

Ustrell ya fue polémico el pasado mes de marzo después de una entrevista con Arnaldo Otegi para su programa de entonces “Quatre gats”, también en TV3, en el que compraba 70.000 euros por programa, como mencionaban algunos medios. Una entrevista criticada por personajes de la política, como Juan Carlos Girauta, ex de Ciudadanos.