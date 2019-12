El contundente aviso de Santiago Abascal a Bélgica si no entrega a Puigdemont a España

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha lanzado una amenaza a Bélgica si no entrega al expresidente de la Generalitat, Carles Pugidemont, a España. El exdirigente independentista tendrá que esperar hasta el próximo mes de febrero la vista para su extradición, así como la de los exconsejeros Toni Comín y Lluid Puig.

En su perfil oficial de Twitter, el líder de Vox lanzaba la amenaza: “Si Bélgica no entrega a Pugdemont el gobierno debería tomar medidas duras”. Además, Santiago Abascal que, si no tiene lugar la extradición: “Bélgica deja de ser un país aliado y su complicidad con los golpistas no puede quedar impune”. “Nosotros así lo exigiremos en Bruselas”, añade el líder de la formación.

Si Bélgica no entrega a Pugdemont el gobierno debería tomar medidas duras. Bélgica deja de ser un país aliado y su complicidad con los golpistas no puede quedar impune. Nosotros así lo exigiremos en Bruselas. pic.twitter.com/MatUq4NJ4Q — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) October 18, 2019

Unas palabras que han aplaudido sus seguidores y que han incidido en la “inutilidad de la euroorden”, o “la fragilidad del gobierno belga”, en el que existen partidos independentistas flamencos.

Bélgica país fracturado a la mitad por los independentistas flamencos, y convertido de facto en una República islamica, país guarida de burócratas, golpistas y yihadistas. — Gelu (@Geluu1999) October 18, 2019

Esto es el cuento de nunca acabar. Nos han metido en una Europa ���� traidora a las constituciones y leyes de los países que la conforman. No es de extrañar que el Reino Unido diga: Goodbye ✋ — @EstebanRdM ✍ (@EstebanRdM) October 18, 2019

Hace mucho que Bélgica elegió bando. Necesitamos un Presidente que esté a la altura, Rajoy no lo estuvo, @sanchezcastejon no va a molestar a sus amigos indepes puesto que cuenta con ellos para gobernar.

Santi, Presidente! — Alex ���� (@alex_spain79) October 18, 2019

Esto de la euroorden es un cachondeo, y además origen de roces entre países. ¿De qué sirve estar en la UE si los demás pueden cuestionar todas tus decisiones nacionales en lugar de colaborar? Esta falsa camaradería acabará con la UE. — Xisco (@Xisco85569654) October 18, 2019

La Justicia belga ha decidido este lunes aplazar hasta el próximo 3 de febrero la vista para la extradición del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de los ex-consejeros Toni Comín y Lluis Puig. El abogado de la defensa Simon Bekaert indicó al término de la vista judicial de hoy que "la corte ha decidido posponer hasta el 3 de febrero el procedimiento", a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) responda a las cuestiones sobre la inmunidad planteadas.