"Rosalía, más que impulsar la fe, ha conseguido que los jóvenes se hagan preguntas y empiecen a buscar algo que hay ahí"

En la diócesis de Terrassa, la pastoral juvenil se ha convertido en el "alma del presente", un lugar donde la fe se comparte y se sueña en comunidad. Un grupo de jóvenes, junto a Álex Serra, delegado de Juventud, han compartido su experiencia en el programa 'Un lugar en la tierra' de TRECE, conducido por el sacerdote Fidel Gómez, explicando las claves de este fenómeno.

Los jóvenes describen su vivencia como algo "muy natural" y "muy feliz", donde se crea "mucha comunidad entre todos". Para ellos, la parroquia es un punto de encuentro desde la infancia. "Transmitimos mucha alegría, somos muchos, y es que es muy divertido, nos encanta", afirma uno de ellos, resumiendo un sentir generalizado.

Más que explicarlo, hay que vivirlo

Otro joven subraya que esta realidad "da muchísima vida" y que, "más que explicarlo, hay que vivirlo". Se trata de una experiencia que demuestra que las inquietudes de la juventud encuentran respuesta en Jesús. En este sentido, uno de los testimonios más llamativos es que "a veces te llena más servir que no tú ser servido".

Jóvenes de la diócesis de Terrassa

En un mundo digital que va "muy rápido" y está lleno de "ruido", la fe se presenta para ellos como un ancla. Uno de los jóvenes explica que tener fe es su "momento de decir, vale, puede haber mucho jaleo a nuestro alrededor, pero necesitamos pararnos". Es una oportunidad para "buscar la calma", reordenarlo todo y "refijar la mirada en el señor y verle en medio del caos que nos rodea".

El 'efecto Rosalía' en la fe

Álex Serra, delegado de Juventud, ha identificado un "boom real" en el que grandes referentes culturales para los jóvenes "están hablando de Dios de una manera que parece que se haya abierto una puerta en el cielo". Menciona explícitamente a artistas como "Rosalía" o "Daddy Yankee", cuyos álbumes y canciones con temática religiosa se han vuelto un tema de conversación habitual.

Más que impulsar la fe directamente, el 'efecto Rosalía' ha provocado que los jóvenes "se pregunten" y "empiecen a buscar". Según explican, "cuando ves a alguien que lo tiene todo, que tiene la fama, el éxito, lo que aparentemente todos los jóvenes desean, se empieza a cuestionar cosas más profundas". Este fenómeno es lo que, a su juicio, despierta la curiosidad espiritual en la juventud.

Jóvenes de la diócesis de Terrassa

El secreto: equipos y liderazgo juvenil

Para el delegado de Juventud, no hay un único secreto, sino la clave está en "juntar, hacer equipos" que "sientan los colores, como en cualquier equipo de fútbol". El objetivo es generar una "cultura nueva, juvenil" que motive a los jóvenes a participar en charlas, dinámicas y momentos de oración, apoyándose en una realidad social con muchas familias y jóvenes.

La Delegación de Juventud organiza un completo calendario con 11 eventos durante el año y tres grandes salidas en verano: el campus Vía Apostol en el Pirineo catalán, el campamento Be Chosen y un peregrinaje a Lourdes. La clave del éxito, insisten, es que estas actividades las lideran los propios jóvenes. "Ya no es el cura que lleva todo, sino que intentamos generar un equipo para que haya gente que lidera", explica Serra.

Jóvenes de la diócesis de Terrassa

Al final, todo se resume en una idea fundamental que expone el delegado de Juventud: "Yo creo que uno vuelve donde se ha sentido querido". Este es el principal objetivo de la delegación: que cada joven que se acerca "se sienta acogido, se sienta querido y quiera volver a repetir". Cuando eso ocurre, concluye, "todo va rodado".