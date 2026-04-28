El legado de Adolfo Aristarain: el cine que te enseña a seguir adelante por pura curiosidad

El director de cine argentino Adolfo Aristarain ha fallecido este domingo a los 82 años. Vinculado a España con películas como 'Roma', con la que consiguió cuatro nominaciones a los Goya, ha sido homenajeado por la periodista Marta San Miguel en la sección ‘Traficantes de Palabras’ del programa 'Herrera en COPE', conducido por Jorge Bustos.

La periodista ha comenzado su intervención comparando el cine de Aristarain con el horóscopo, destacando que "es fácil creerte las frases que te hacen sentir bien". Marta San Miguel ha señalado que, al igual que se busca en los astros una guía, las películas del director argentino ofrecen reflexiones profundas y necesarias para la vida.

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Según ha explicado San Miguel, la filmografía de Aristarain está repleta de sentencias que invitan a la reflexión. Frases como "siempre hay que seguir adelante, aunque solo sea por curiosidad", la importancia de "enamorarse de las mentes" o que "los únicos que no envejecen son los clásicos" son, para la periodista, el verdadero legado del cineasta.

El significado de 'Roma'

San Miguel ha puesto el foco en su última película, 'Roma'. Ha explicado que, pese a lo que el título pueda sugerir, no trata sobre el Imperio romano ni la capital italiana, sino sobre la madre del protagonista, que le ayuda a huir de la dictadura militar argentina. La cinta narra la vida de un escritor argentino exiliado en España, interpretado por José Sacristán, que recuerda su infancia y juventud.

Miriam Mora Marta San Miguel

En un momento del filme, el personaje de Sacristán llega a decir: "hice todo lo contrario que se esperaba de mí, una cagada tras otra". Por ello, la periodista ha concluido su homenaje afirmando que, "ahora que demasiadas películas recuerdan al horóscopo", la obra de Aristarain "sigue siendo un imperio".