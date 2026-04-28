Carlos Herrera hace balance un año después del apagón:  "La factura de la luz es un 13% más cara"

El comunicador Carlos Herrera ha comenzado su monólogo en 'Herrera en COPE' recordando el aniversario del gran apagón que afectó a gran parte de España hace un año. Un episodio que ha calificado como "la mayor sanchistada que han sufrido los españoles", y que provocó cortes de luz de entre 10 y 24 horas. Este incidente, según ha relatado, causó un caos generalizado con semáforos apagados, cajeros inoperativos y fallos en la telefonía móvil e Internet, llegando a hablarse de al menos cinco muertos como consecuencia directa.

Herrera ha señalado como responsable al regulador y a la entonces presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, quien "continúa en el puesto, sin asumir responsabilidades". Según su análisis, el apagón fue el resultado de priorizar las energías renovables en detrimento de fuentes estables como la nuclear y el gas. "Cuando tú desprecias la energía estable como la nuclear y el gas, y niegas que se vaya a producir el apagón, pero se produce, refuerzas el gas y la nuclear", ha criticado.

EFE Beatriz Corredor

Un año después, el balance que ha expuesto el comunicador es que "nadie asume la responsabilidad" y la factura de la luz es un 13% más cara debido al refuerzo del mix energético con opciones más costosas. Además, ha advertido de que, aunque un nuevo apagón es "más difícil", el sistema eléctrico se enfrenta a otro problema: el 88% de las proyecciones de conexión a la red están siendo rechazadas, lo que supone un "coste de oportunidad para la economía".

La declaración de Ábalos, clave en el 'caso Koldo'

En otro orden de cosas, Carlos Herrera ha calificado de "demoledora para Ábalos" la jornada del juicio del 'caso Mascarillas'. El comunicador ha destacado la declaración del teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, que duró 14 horas. Según Herrera, las "cloacas" intentaron evitar este testimonio, que ha descrito como una "explicación sólida y argumentada" sobre el funcionamiento de la trama corrupta.

Durante su análisis, Herrera ha desgranado los roles dentro de la trama según el testimonio de Balas: "Aldama era el jefe de la trama, Ábalos tenía la llave para entrar en muchos recados del gobierno, y Koldo lo hacía de ejecutor de Ábalos". Sobre el exministro, el jefe de la UCO afirmó que "es el que abre negocios, el que tiene la capacidad de poder llevar a Aldama y a sus socios a sitios donde por ellos mismos no pueden", considerándolo un "miembro cualificado de la organización".

El comunicador también ha vinculado la trama con el caso de Delcy Rodríguez en Barajas, sugiriendo que el viaje de la vicepresidenta venezolana "no se le habría ocurrido" sin la autorización del propio Pedro Sánchez. Según esta tesis, el viaje fue una idea de Ábalos a petición de Aldama por "sus intereses con la trama de los hidrocarburos".

El 'clan Pujol' y las cuentas pendientes

Finalmente, Carlos Herrera ha abordado la situación judicial de Jordi Pujol, afirmando que "se va de rositas" en el caso del dinero de Andorra debido a su edad y a los años que se ha tardado en enjuiciar el caso. Herrera ha recordado que el expresidente de la Generalitat "presidió Cataluña 32 años" y cobró el "3%" mientras servía de "complemento a los gobiernos españoles, tanto al PSOE como al PP".

EFE El expresidente del gobierno de Cataluña Jordi Pujol

No obstante, ha diferenciado entre la figura de Pujol y el "clan de Pujol", que según ha recordado, fue calificado por la UDEF como una "organización criminal". En este sentido, ha concluido que serán los hijos del expresidente quienes probablemente "paguen el desaguisado" ante la justicia.