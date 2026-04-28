"Durante el apagón necesitaba comprar velas y, como no encontraba en ningún lado, tuve que comprarlas en el local de una pitonisa"

El economista Fernando Trías de Bes ha contado en el programa 'Herrera en COPE' una de las anécdotas más surrealistas vividas durante el gran apagón de 2025, que cumple ahora su primer aniversario. Al profesor, la oscuridad le pilló en el Barrio de las Letras de Madrid y, ante la imposibilidad de encontrar velas en tiendas convencionales, tuvo que recurrir a un lugar inesperado para hacerse con ellas.

Según ha relatado en su sección de economía con Alberto Herrera, le costó mucho encontrar velas y finalmente las compró en la consulta de una pitonisa. "¿Y sabes dónde compré velas? Porque no encontraba en ningún lado. En una pitonisa", ha explicado. El economista ha añadido con humor que la vidente le dijo: "Este tiene velas y me vendió", y ha asegurado que le "acabó todo el stock de velas que tenía".

Herrera en COPE El economista Fernando Trías de Bes

Un experimento social alucinante

Más allá de la anécdota, Trías de Bes ha calificado el suceso como un "experimento social alucinante" que sirvió para constatar la "fragilidad del sistema". Para los economistas, ha dicho, fue una oportunidad única para observar el comportamiento social. "Se detuvo la economía del país, o sea, pasó de 100 a 0 en pocos segundos", ha sentenciado el profesor, destacando la paralización absoluta de la actividad económica al caer datáfonos, servidores y cajas registradoras.

Se detuvo la economía del país, o sea, pasó de 100 a 0 en pocos segundos" Fernando Trías de Bes Economista

El apagón también ha reabierto el debate sobre la dependencia de los pagos digitales. Trías de Bes es un firme defensor del dinero físico, que considera "una gran tecnología" por su capacidad para resolver problemas sin depender de la electrónica. Por ello, ha recomendado "llevar siempre un billete" y "tener algo de dinero efectivo siempre en casa" para hacer frente a cualquier imprevisto.

El valor del 'capital social'

El economista ha subrayado que, durante el apagón, el "capital social" fue clave para la supervivencia de muchos. Esta confianza, presente en el pequeño comercio y en barrios donde los vecinos se conocen, permitió que se siguiera fiando. "Hubo comercios que donde hubo ese capital social, incluso en barrios de Madrid pasó, [...] decían: tranquilo, te doy esto y ya lo pagas mañana", ha explicado. En cambio, las grandes cadenas tuvieron que "cerrar persiana".

Un año después del fundido a negro, la versión oficial sigue apuntando a un "origen multifactorial", sin que se hayan esclarecido las causas exactas. Mientras tanto, el coste de reforzar el sistema eléctrico ha ascendido a 2.000 millones de euros y el plazo para reclamar daños expira, con despachos como Eversheet Sutterland iniciando acciones legales en nombre de empresas industriales y de gran consumo.