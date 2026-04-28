"He aprendido mucho de mi abuelo Manolo: no recuerda quién soy, pero siempre sabe que le quiero y mi abuela tiene su patrulla de los abrazos"

Hoy hay que contar poco porque Antonio lo sabe decir todo.

Antonio Moya Valenzuela es uno de los ocho ganadores del vigésimo cuarto Certamen Literario Escolar Andaluz sobre el voluntariado. Representaba, desde su Colegio en El Ejido, a la provincia de Almería.

El premio, una bici, ya está en manos de Antonio, pero lo más importante es lo mucho que ha aprendido Antonio de su abuelo, aunque su abuelo no se acuerde.

La carta de Antonio Moya Valenzuela, nieto de enfermo de Alzheimer

Gracias a la familia de Antonio, por hacernos partícipes de su orgullo, y por poner en nuestras manos este relato que habla de cuidar, y de hacerlo, como dicen en Portugal, dedicadamente.

Conocer el Alzheimer: la importancia de detectarlo a tiempo

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El Alzhéimer, la dolencia que sufre el abuelo de Antonio, es el trastorno neurodegenerativo más común y la principal causa de demencia, siendo, así, todo un desafío médico, emocional y social para pacientes, familiares y cuidadores.

Según la Sociedad Española de Neurología, cada año se diagnostican 40.000 nuevos casos en España y se estima que en Andalucía conviven con esta enfermedad más de 110.000 personas. Los especialistas alertan que, actualmente, uno de los aspectos que más preocupa es el tiempo que discurre entre la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad y la obtención de un diagnóstico, que, en muchos casos, puede extenderse hasta los dos años.

La demencia por la enfermedad de Alzheimer puede afectar varios aspectos de la vida diaria y su evolución progresa lentamente. Cuando aparecen señales de advertencia de esta enfermedad es importante obtener un diagnóstico rápido y preciso. Los especialistas en neurología señalan que la aparición de despistes, olvidos y, en definitiva, cualquier trastorno de la memoria, es el principal motivo de consulta entre los mayores de 65 años.

Enfermedad de alzhéimer

Hay personas que inician la enfermedad con alteraciones específicas del lenguaje, de la orientación u otras funciones cognitivas preservando la memoria hasta fases más tardías de la evolución de la enfermedad, momento en el que se suelen alterar todas las funciones cognitivas y suelen surgir alteraciones conductuales.

No hay dos pacientes iguales, de manera que la alteración tanto cognitiva como conductual varía entre sujetos, porque depende probablemente de la propia evolución de la enfermedad, la personalidad, las capacidades cognitivas precedentes del sujeto o elementos ambientales o del entorno del paciente.