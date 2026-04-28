"Algo se me movió en la boca al beber agua fresca de un botijo; pude escupirlo. Era una araña"

El programa 'Herrera en COPE', en su sección 'La Hora de los Fósforos' presentada por Alberto Herrera, ha abordado un tema que ha generado multitud de testimonios: las visitas inesperadas de animales. Entre todas las historias compartidas por los oyentes, ha destacado la de Elena, quien ha relatado dos experiencias especialmente sobrecogedoras que la han llevado a sentir verdadero pánico. La primera de sus 'aventuritas', como ella misma las ha calificado, ocurrió hace unos años en su lugar de trabajo.

Según ha contado, en la oficina tenían un botijo para beber agua fresca en verano. En un gesto cotidiano, fue a echar un trago cuando de repente sintió algo extraño: "noto que algo se mueve en la boca". Su reacción fue inmediata: "La verdad es que fue rápido el instinto de abrir la boca, salió el agua y salió la araña", ha explicado, reconociendo que se la pudo "haber tragado", pero afortunadamente llegó "a tiempo".

Pánico ante un 'bicho' en el dormitorio

La segunda experiencia de Elena ha sido, en sus propias palabras, "más desagradable aún" y la ha calificado como "muy, muy, muy fuerte". Al llegar a casa, se encontró en el marco de la puerta del dormitorio de su hija con "un pedazo de bicho ahí anclado, como una especie de iguana o camaleón pequeño, algo muy carnoso, gordito".

La situación la superó por completo. "Ahí entré en pánico, porque estábamos solas mis hijas y yo, mi marido no estaba, y yo tenía que dar solución a aquello", ha confesado. Armada de valor, cogió trapos, camisetas viejas y un frasco grande de cristal para capturar al animal sin tocarlo. Tras meterlo en el bote, lo tiró "al contenedor corriendo" para no volver a saber nada de él. Aunque se le sugirió que podría ser una salamanquesa, Elena ha insistido en que "era mucho más" grande que las que suele ver en su patio.

Ratas que surgen del váter y anidan en coches

El relato de Elena se ha sumado al de otros oyentes que han sufrido la intrusión de roedores. Toñi ha contado el "horror" de limpiar una casa donde habían salido "ratas por el váter", causando un gran destrozo, bebiéndose el aceite y comiéndose hasta unas alpargatas. Por su parte, Gredano ha compartido su experiencia con ratas en un segundo piso en Hervión (Sevilla), donde nadie le creía hasta que descubrió un agujero que conectaba con la cochera, por el que subían los animales.

Pixabay Una mujer de la limpieza friega un cristal

Nati también ha aportado la historia de su hijo, a quien se le colaron ratas en el garaje. Una de ellas anidó en el motor de su coche, provocando un "buen desaguisado" que acabó con el vehículo en el taller. Otra oyente de Oliva (Valencia) ha recordado cómo, en un séptimo piso, llegaron a coger hasta ocho ratones que subían por el hueco del extractor de la cocina.

Murciélagos, tarántulas y hasta un mono

Los murciélagos también han sido protagonistas. Una oyente de Oliva ha narrado cómo se encontró uno enganchado en el bolsillo de su mono de trabajo, mientras que Pilar ha relatado el susto de encontrar un murciélago en su habitación en plena noche, lo que la obligó a refugiarse en otro cuarto con su gata hasta que el animal se fue.

Ayuntamiento de Ciutadella Murciélago

Más sorprendentes han sido los casos de María José, cuyos hijos tuvieron como mascotas dos tarántulas, una africana y una brasileña, a las que alimentaban con grillos. Finalmente, Carmen ha compartido su vivencia como voluntaria en una casa de estilo andaluz, donde un día entró en su habitación "un mono de esos que tiene del culo pelado" y se puso a comer un plátano de su cesta de frutas.