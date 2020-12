Inocencio Arias explica en 'El Cascabel' las claves sobre el aplazamiento de la cumbre de España y Marruecos

El diplomático Inocencio Arias ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE el aplazamiento de la cumbre bilateral de España y Marruecos que tendría lugar la próxima semana después de que Donald Trump anunciara la normalización de las relaciones entre Marruecos e Israel. De deste modo, se pospone a febrero del próximo año la reunión de alto nivel prevista tras haber constatado que la situación epidemiológica actual debido a la pandemia de la Covid-19 impide celebrarla en la fecha prevista "con las garantías de seguridad sanitaria que se estiman convenientes por ambas delegaciones".

En su entrevista, Inocencio Arias ha afirmado que "los marroquíes han dado a entender no sólo que su rey no iba a recibir a Sánchez, sino que aparte, el ambiente no era el adecuado, y yo creo que fundamentalmente por las declaraciones de Iglesias". El diplomático ha aclarado que incluso los marroquíes "han debido incluso sentirse más heridos cuando en España se ha dicho varias veces que Iglesias no iba a la cumbre porque pensaban que no era adecuado debido a las manifestaciones sobre el Sáhara. Han pensado que les tomamos por idiotas".

El diplomático ha añadido que "los vicepresidentes españoles nunca viajan con el presidente, Fernando Abril no viajaba con Suárez, con Aznar no viajaba Rato, con Felipe González no viajaba Guerra, y ahora le querían meter a los marroquíes dos cucharadas, primero la frase de Iglesias en un momento estúpidamente inoportuno, y después, darles a entender que, para no caldear el ambiente, Iglesias no va a tomar el avión, y es que Iglesias nunca tenía que tomar el avión".

"Iglesias dijo una cosa que han repetido en las Naciones Unidas siempre, y es que el territorio no está descolonizado y que debería haber alguna forma de consultar a la población. ¿Qué persona sensata dice esto cuando nos están colando miles de marroquíes al día en las Islas Canarias?", se ha preguntado Chencho Arias en su análisis en 'El Cascabel'.

El diplomático también ha querido aclarar la postura que ha tomando Donald Trump con este asunto. Lo primero para Inocencio Arias ha sido recordar que "a Trump le queda un mes y 7 días porque el 20 de enero, el presidente es Biden. Habrá que ver qué piensa Biden, pero, desde luego, esto es un giro importante porque le van a sacar a Marruecos probablemente que establezca relaciones con Israel, y a ver cómo Biden se hace para atrás con la importancia de los judíos en EE.UU".

En este sentido, Inocencio ha añadido que "los Estados Unidos han tenido una postura con respecto al Sáhara con frecuencia partidaria de Marruecos, formaban un pequeño eje con Francia, mientras que España ha sido más equidistante y ha repetido a la saciedad que deben pronunciarse las Naciones Unidas. Pero Estados Unidos es partidario de que el Sahara se integre de una forma u otra en Marruecos".