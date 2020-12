España y Marruecos aplazan su cumbre prevista la próxima semana tras el anuncio de Estados Unidos

España y Marruecos han anunciado este jueves que se pospone a febrero del próximo año la reunión de alto nivel prevista tras haber constatado que la situación epidemiológica actual debido a la pandemia de la Covid-19 impide celebrarla en la fecha prevista "con las garantías de seguridad sanitaria que se estiman convenientes por ambas delegaciones".

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha recalcado que esta reunión entre España y Marruecos "constituye un encuentro transcendental para el desarrollo de las profundas y densas relaciones de amistad y cooperación que existen entre dos socios estratégicos" como son estos dos países.

En cualquier caso, ambos gobiernos han trasladado que se reafirman en su voluntad de seguir reforzando la relación estratégica que une a los dos países.

El aplazamiento se produce horas después de que el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara este jueves la normalización de las relaciones entre Marruecos e Israel, al tiempo que reconocía la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.

"Hoy firmé una proclamación reconociendo la soberanía marroquí sobre Sáhara Occidental. ¡La propuesta de autonomía seria, creíble y realista de Marruecos es la ÚNICA base para una solución justa y duradera por una paz y prosperidad perdurables", escribió Trump en Twitter.

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Morocco have agreed to full diplomatic relations – a massive breakthrough for peace in the Middle East!