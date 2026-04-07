Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 7 de abril: claves del ultimátum de Trump a Irán

El programa El Cascabel centrará su atención en la actualidad política y judicial marcada por el inicio del juicio relacionado con el caso Ábalos, Koldo y Aldama, con el análisis y la participación de Ramón Bermejo, portavoz de Víctor de Aldama, e Isaac Blasco, adjunto al director de Vozpópuli, así como la valoración de las declaraciones vinculadas al caso con Irene Tabera, periodista de OK Diario. En el ámbito internacional, se abordará el ultimátum de Estados Unidos a Irán con Miguel Ángel Ballesteros, exdirector del Departamento de Seguridad Nacional, y Francisco Girao, director de Defensa, Seguridad y Aeroespacial de Atrevia, además de un debate sobre las guerras justas con Nilufar Saberi, activista iraní en España, y Armando Zerolo, profesor de Filosofía Política y del Derecho de San Pablo CEU. El programa también tratará la actualidad social y mediática con el reconocimiento a las memorias del rey Juan Carlos I, analizado por Paloma Barrientos, periodista de Vanitatis. Los colaboradores Álvaro de la Torre, Isabel Durán y Aitor Riveiro completarán el análisis de los temas más destacados de la jornada.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.