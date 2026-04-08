Gonzalo Miró carga contra el Atlético de Madrid por la segunda parte frente al Barcelona con superioridad en el campo y en el marcador: "Es un espanto"

La retransmisión en 'Tiempo de Juego' del partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid ha tenido un momento de alta tensión. Con el equipo rojiblanco ganando 0-2 y jugando contra diez futbolistas por la expulsión de Cubarsí en la primera parte, la crítica más inesperada ha llegado por parte de Gonzalo Miró, colaborador del programa.

Dura crítica a la falta de ambición

Pese al resultado favorable, Miró ha mostrado su total disconformidad con el planteamiento del equipo en la segunda mitad. El colaborador ha expresado su enfado por la actitud conservadora del conjunto entrenado por Simeone. "Estoy disgustadísimo", ha llegado a afirmar, argumentando que el equipo parecía conformarse con el marcador en lugar de buscar sentenciar la eliminatoria.

Insisto en el espanto que está haciendo el Atlético de Madrid en este segundo tiempo"

El análisis de Miró se ha centrado en la pobre propuesta ofensiva de los rojiblancos durante todo el segundo tiempo. "Insisto en el espanto que está haciendo el Atlético de Madrid en este segundo tiempo, que no ha sido capaz de generar un córner, que ha tirado una vez, ha rematado una vez contra 10, 45 minutos", ha sentenciado con rotundidad.

La frustración del aficionado

El tertuliano se ha puesto en la piel de los seguidores colchoneros que no comprendían la estrategia del equipo, a pesar de la superioridad numérica y el resultado a favor. Miró ha verbalizado la posible frustración de la afición al plantear la pregunta que muchos se hacían en ese momento.

Finalmente, ha contrapuesto su visión a la de otros comentaristas más "resultadistas". Aunque ha reconocido que el objetivo final se estaba cumpliendo, ha defendido su postura crítica: "Como yo no [soy resultadista], pues lo tengo que decir". Su análisis ha puesto sobre la mesa el debate sobre si el fin justifica siempre los medios en el fútbol de élite.