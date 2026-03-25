Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 25 de marzo: los audios del día del apagón

El programa El Cascabel de esta noche abordará la actualidad política y social con varios temas destacados. Se analizará el plan de medidas del Gobierno con el debate sobre el cierre nuclear, con la participación de Alfredo García, operador nuclear, quien explicará las implicaciones técnicas y energéticas. También se tratará la situación del sector del transporte con la intervención de Manuel Hernández, presidente de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte, aportando su visión sobre las medidas que afectan al colectivo. En el ámbito político, el programa abordará el discurso del “no a la guerra” y las críticas cruzadas entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, con el análisis de Federico Trillo, exministro de Defensa, quien valorará este contexto y las referencias al pasado. Además, se tratará un posible caso de espionaje en la Audiencia Nacional con Teresa Gómez, periodista de The Objective, y se cerrará con el impacto económico de la Semana Santa junto a Ester Martín, directora de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.