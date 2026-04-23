"Roca Rey estaba muy tranquilo y hasta quería volver a la cara del toro tras una cornada muy grave de 35 centímetros en dos trayectorias"

El diestro Andrés Roca Rey ha sufrido una cornada muy grave esta tarde en la plaza de toros de Sevilla, por la que ha sido intervenido de urgencia en la propia enfermería de la Real Maestranza. La herida, que se produjo al entrar a matar, tiene dos trayectorias que suman 35 centímetros en el muslo. Toda la información ha sido detallada por el periodista taurino Gonzalo Bienvenida durante su intervención en el programa ‘El Cascabel’ de TRECE, presentado por José Luis Pérez.

Un parte médico esperanzador

La cornada, calificada como muy grave por el equipo médico, presenta dos trayectorias en el muslo: una de 20 centímetros y otra de 15 centímetros. A pesar de la extensión y profundidad de la herida, la buena noticia, según Bienvenida, es que “aunque ha contusionado paquetes vasculares importantes, no ha seccionado la vena femoral ni la arteria femoral”. El doctor Octavio Mulet, cirujano jefe de la Maestranza, ha dirigido la larga operación en un quirófano de primer nivel.

Joaquín Corchero / Europa Press Decimotercer festejo de abono en la Maestranza de Sevilla

El percance ocurrió en el momento de entrar a matar a un toro que había sido muy complicado y orientado durante toda la lidia. Roca Rey era consciente del riesgo, pero “apretó los dientes y fue hacia adelante con una hombría tremenda”, explicó el periodista. A pesar del dolor y de que incluso quería volver al ruedo para terminar la faena, por la que fue premiado con dos orejas, fue trasladado a la enfermería mostrando una gran tranquilidad.

La recuperación y el caso de Morante

El torero peruano ha sido trasladado al hospital, donde permanecerá en observación. Como ha explicado Gonzalo Bienvenida, “estas primeras 48 horas van a ser clave para determinar la evolución de Andrés Roca Rey”, para descartar infecciones u otras trayectorias no detectadas. La cogida ha recordado a la sufrida por Paquirri, que también presentó dos trayectorias, aunque en su caso sí afectó mortalmente a la femoral.

La situación de Roca Rey contrasta con la de Morante de la Puebla, también herido recientemente. La cogida de Morante, aunque de menor extensión, afectó a una zona “muchísimo más delicada”, como el recto. Ambos diestros son los que más gente llevan a la plaza, habiendo agotado las entradas en todas sus actuaciones de la temporada.

Joaquín Corchero / Europa Press Decimotercer festejo de abono en la Maestranza de Sevilla

Sobre Morante, Bienvenida ha señalado que se encuentra “muy animado” y con la ilusión de volver a los ruedos. “Puede ser que apunte a Nimes, que es en torno al 20 de mayo, cuando vuelva a la cara del toro”, indicó. La recuperación de Morante contó con la “ventaja providencial” de que el doctor Octavio Mulet es especialista en la zona afectada, por lo que “salió perfectamente operado” de la misma plaza.

Antes de la cogida, Roca Rey había brindado la faena a El Juli, a quien calificó como “un número 1 y un referente”. Ahora, el mundo del toro permanece pendiente de la evolución del diestro peruano, con la esperanza de que la recuperación sea favorable tras el crítico periodo de observación de las próximas 48 a 72 horas.