Máximo García Padrós, ex cirujano jefe de Las Ventas: "El que Morante esté ya de pie no quita gravedad a la herida: es una buena señal, pero la recuperación es complicada"

El diestro Morante de la Puebla se recupera de la grave cogida sufrida este lunes en La Maestranza de Sevilla, una cornada de 10 centímetros en el recto que requirió una intervención de urgencia en la misma enfermería de la plaza. A pesar de que el pronóstico sigue siendo muy grave, el torero ya ha sido fotografiado de pie en la habitación del hospital, una imagen que evidencia la especial fortaleza de los profesionales de la tauromaquia.

Para analizar la situación, el programa 'El Cascabel' de TRECE, dirigido por José Luis Pérez, ha contado con la intervención de Máximo García Padrós, cirujano jefe de la plaza de toros de Las Ventas. El doctor ha destacado la particular mentalidad de los diestros: "Yo siempre he dicho que que son distintos completamente, tienen una mentalidad que nos hace quedar bien a los cirujanos, muchas veces, porque muchas veces, pues hacen cosas que que están contra natura".

EFE Morante de la Puebla, después de sufrir la cogida

García Padrós ha matizado que, aunque ver al paciente en pie "es una buena señal", esto no resta gravedad a la herida. "El que esté hoy levantado no quiere decir que no sea la la herida de gravedad, pero es una norma que tenemos de movilizar al paciente cuando se puede", ha señalado, insistiendo en que todo se realiza "con los cuidados necesarios".

Una lesión con graves riesgos

Por su experiencia, el cirujano ha recordado que es una lesión que, por desgracia, ha tratado varias veces en Las Ventas, mencionando los casos de "Milagros del Perú, que fue una mujer que recibió una cornada también perforante, Antonio Camacho y El Ruso (...) y Juan Leal". Según ha explicado, son lesiones con "una posibilidad de complicaciones importantes", ya que la rotura del esfínter debe repararse con la máxima precisión para evitar una futura "incontinencia", lo que supondría "un problema ya más importante".

Morante de la Puebla corta dos orejas en La Maestranza el Domingo de Resurrección

Una recuperación larga y compleja

La recuperación, que el propio Morante ha descrito como la más dolorosa de su carrera, se prevé larga. El doctor García Padrós ha subrayado uno de los mayores peligros de esta herida: "es un tema que es un sitio sucio de gérmenes". Por ello, es fundamental "mantener el drenaje el tiempo necesario para evitar que esa sutura se pueda se pueda ir, haya una fístula o haya un escape de heces".

Para facilitar la curación, en ocasiones "hay que hacer una colostomía de descarga para evitar que las heces pasen por ahí". En el caso de Morante, "le han puesto una alimentación parenteral, con lo cual, pues se elimina mucho la producción de ese bolo fecal". Finalmente, García Padrós ha mostrado su confianza en el equipo médico sevillano, afirmando que "el doctor Octavio Mulet es un gran cirujano y sabe lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en la enfermería".