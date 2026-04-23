Roca Rey, herido grave en Sevilla tras una cogida aparatosa en la Feria de Abril durante el quinto toro de la tarde

El momento de la cornada que recibió el diestro peruano Roca Rey en La Maestranza durante la Feria de Abril

El diestro Roca Rey ha resultado cogido de gravedad en el quinto toro de la tarde de este jueves en la Feria de Abril de Sevilla. El percance ha ocurrido cuando el torero peruano entraba a matar a 'Soleares', un exigente ejemplar de Toros de Cortés, que lo prendió con dureza en el momento del volapié.

El animal había sido muy exigente y duro durante toda la lidia, y el peruano había respondido con una faena de tremenda valentía que mantuvo en vilo a la plaza de la Maestranza. La sensación en el tendido era que cualquier duda del torero no sería perdonada por el astado, que medía constantemente.

Una faena de máxima tensión

La plaza sintió la tensión de una faena que Roca Rey remató con unos circulares invertidos que pusieron al público en pie. Por eso, el torero se lanzó a por la espada para amarrar el triunfo. La sensación era clara: si dudaba el torero, el toro no iba a perdonar.

@LancesMaestranz El momento de la cornada que recibió el diestro peruano Roca Rey en La Maestranza durante la Feria de Abril

Tras la cogida, que le infirió secos derrotes en el muslo, fue conducido de inmediato a la enfermería con urgencia para ser intervenido. Mientras era operado, le llevaron las dos orejas concedidas por su labor, en la que era su última tarde en la feria. Una tarde en la que, como ha reconocido en otras ocasiones, seguro que sintió el miedo en el ruedo.

Una corrida de contrastes

La corrida de Victoriano del Río y Toros de Cortés (3º, 5º y 6º) presentó un juego muy desigual. Los primeros cuatro toros, incluyendo tres cinqueños, ofrecieron un espectáculo sin vida, calificado como "un bodrio importante" por la falta de bravura. La emoción llegó con el quinto, 'Soleares', de remontada casta y vibrante, que finalmente cazó a Roca Rey en la hora final, en una nueva etapa en la revolución de su toreo con nuevo apoderado.

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Este grave percance recuerda la dureza de la fiesta y los riesgos que asumen los toreros, como se ha visto recientemente con la grave cogida sufrida por Morante de la Puebla también en Sevilla.