Javier Hurtado, oftalmólogo: "No hay evidencia científica que soporte el uso de las gafas rojas para dormir mejor. Hablamos de un efecto placebo"

La moda de utilizar gafas con lentes rojas o amarillas para, teóricamente, mejorar el sueño gana adeptos, pero ¿tiene alguna base científica? El oftalmólogo Javier Hurtado ha abordado esta cuestión en una entrevista con José Ángel Cuadrado en el programa 'Lo que viene' de COPE. El experto es tajante: "No hay evidencia científica que soporte el uso de las gafas estas para dormir mejor".

No hay evidencia científica que soporte el uso de las gafas esta para dormir mejor" Javier Hurtado Oftalmólogo

Hurtado explica que, aunque la lógica que se argumenta pueda parecer convincente —contrarrestar la luz azul de las pantallas por la noche—, "eso no es verdad". Atribuye cualquier beneficio percibido al efecto placebo y critica que influencers con millones de seguidores las promuevan. "No lo promuevas en redes sociales, sobre todo si tienes 2 millones de seguidores", aconseja, sugiriendo que quien quiera usarlas lo haga en privado si le hace sentir más cómodo.

EFE Marcos Llorente durante una rueda de prensa con las curiosas gafas de cristales amarillos.

El oftalmólogo subraya que la ciencia se basa en la evidencia obtenida a través de pruebas médicas. Describe el proceso de seleccionar a grupos de personas, realizar ensayos y medir resultados para extraer conclusiones válidas. "Si no tienes estudios que respalden eso, pues los oftalmólogos no lo vamos a recomendar", sentencia con firmeza.

Otras modas virales peligrosas

El debate sobre las gafas tintadas no es la única controversia que ha tratado Hurtado. También ha alertado sobre peligrosas modas virales en redes sociales, como cambiarse el color de los ojos con láser o, directamente, tatuarse los ojos. Explica que, si bien hay cirujanos dispuestos a realizar estas prácticas, carecen del respaldo de las sociedades científicas porque "tiene más riesgos que beneficios".

Por ejemplo, aplicar pigmento en el ojo puede dificultar a los oftalmólogos la tarea de examinar el fondo del ojo en el futuro, algo clave para diagnosticar enfermedades como la diabetes. Para quienes deseen un cambio estético, recomienda una alternativa segura: "pones una lentilla de colores, que no pasa nada".

El riesgo de la cosmética y las pantallas

Hurtado también ha mostrado su recelo hacia ciertos productos cosméticos. Señala que muchos sérums para pestañas contienen un medicamento para el glaucoma que puede provocar "una inflamación en el ojo, cambio de coloración". Considera que estos productos no deberían venderse en tiendas de cosmética, sino estar controlados por un médico. De igual modo, las extensiones de pestañas pueden resultar irritantes por los pegamentos que se utilizan.

El 80% de la información que entra a un cerebro entra por la vista" Javier Hurtado Oftalmólogo

El experto destaca la importancia de cuidar la vista, pues "el 80% de la información que entra a un cerebro entra por la vista". Ante la fatiga visual por pasar horas frente a las pantallas, recomienda la regla 20-20-20 (cada 20 minutos, mirar 20 segundos a 20 metros), parpadear con frecuencia para combatir la sequedad y subir la luz de la habitación para reducir el contraste.

El futuro de la oftalmología

Con la vista puesta en el futuro, Javier Hurtado señala a la degeneración macular como una de las principales causas de ceguera en los países desarrollados. Esta enfermedad, ligada al envejecimiento de la retina, no tiene de momento una solución definitiva. Sin embargo, se muestra esperanzado en que en los próximos cinco años se produzcan avances importantes que puedan "dar luz a esas personas que ahora mismo no tienen una solución".