Pedro Martín no entiende el penalti a favor del Málaga ante el Castellón en un partido que puede marcar la lucha por el ascenso a Primera: "Es castigar un absurdo con un penalti"

Málaga y Castellón disputan este sábado el otro gran partido en la lucha por el ascenso a Primera División. Los andaluces comenzaron el día en la sexta posición, mientras que el Castellón lo hacía en la cuarta plaza.

El conjunto boquerón se adelantó en el marcador en el minuto 12 con un gol de Chupe desde el punto de penalti. Pena máxima pitada por unas manos de Diego Hernández.

El defensa visitante despejó el balón, pero este dio en Chupe, y el esférico volvió a Diego Hernández salió rebotado hacia su brazo.

El colegiado Muñiz Muñoz señaló la pena máxima y no fue llamado desde el VAR y por tanto no rectificó su decisión.

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, Paco González pensaba que la iban a despitar: "El jugador del Castellón da el balón. De ahí le pega en el muslo del de Málaga y le sube hasta el brazo izquierdo, que es verdad que está levantado mucho, sí, pero vamos super accidental. Yo creo que esta la pueden despitar".

Imagen del penalti polémico a favor del Málaga

Para Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego, esta mano es "lamentable": "Si es que yo es que no entiendo cómo pitan esos penaltis, es que no lo llego a entender, o sea, no lo llego a entender. O sea, es castigar un absurdo con un penalti, pena máxima. Un balón que se le sube por encima porque le está recorriendo el cuerpo que le pega en el sobaquillo y te pita penalti...".

"Ya hubo una mano en el Castellón- Málaga, en contra del Castellón que fue lamentable y esta es otra", sentenció.