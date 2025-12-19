El portavoz de Aldama detalla un pago a Santos Cerdán y le reta a ir a los tribunales

Ramón Bermejo, portavoz de Víctor de Aldama, ha confirmado en una entrevista en el programa 'El Cascabel' de TRECE, conducido por José Luis Pérez, la existencia de un pago único de 15.000 euros al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Según Bermejo, el pago se efectuó a cambio de gestiones que Cerdán debía realizar a través de Koldo García, el exasesor de Ábalos.

Un pago por entrar 'en su terreno'

El portavoz ha detallado que el encuentro fue instigado por el propio Koldo García, quien también habría fijado el precio. Durante esa reunión, celebrada en las proximidades de la sede del PSOE, Santos Cerdán le habría reprochado a Aldama que se estaba "metiendo en su terreno", en una clara alusión al negocio de las comisiones.

Bermejo ha revelado que Aldama invita a Cerdán a que le demande para que "pueda traducirse en la verdad sobre lo que estamos tratando", insistiendo en la necesidad de esclarecer los hechos desde el "minuto cero".

Víctor de Aldama en 'Herrera en COPE'

Un 'paripé' en el Senado

A preguntas de la periodista Isabel Durán sobre la comparecencia de Cerdán en la comisión de investigación del Senado, Bermejo la ha calificado de "paripé", afirmando que "todo el mundo se ha dado cuenta".

El portavoz ha atribuido la estrategia de "absoluta negación frente a los hechos" al letrado de Cerdán, Jacobo Teijelo, de quien ha dicho que es "cercano al Partido Socialista". Según Bermejo, esta defensa pasa por no reconocer los audios, sugiriendo que "han sido premeditados o preparados" o incluso alterados con "inteligencia" como Pegasus, a pesar de la existencia de pruebas documentales.

Una trama de cifras 'muy elevadas'

Respecto a la cuantía total del dinero implicado en la trama, el portavoz de Aldama ha sido contundente. Aunque el conductor del programa, José Luis Pérez, ha mencionado cifras que podrían alcanzar los 400.000 euros, Bermejo ha asegurado que el público se llevaría "las manos a la cabeza" cuando se conozca la contabilidad real, afirmando que la cantidad es "mucho mayor de la que se está diciendo".

Ha insistido en que Aldama no fijaba las cantidades, sino que estas eran impuestas por "los señores que tenían la facultad y la potestad dentro de los diferentes aparatos del estado". En este sentido, ha sentenciado: "Estamos elevando mucho el listón y, por supuesto, en este caso, pueden ser más las cantidades de los que se ha dicho hasta el momento".

Santos Cerdán momentos antes de comparecer en la comisión Koldo del Senado

Bermejo también ha explicado que Aldama tenía conocimiento de la empresa Servinabar en el contexto del "cupo vasco", un ámbito que describió como un "terreno prohibido" para otros empresarios. Según su relato, era Santos Cerdán, a instancias de Koldo, quien "ponía las premisas" en ese negocio.

Finalmente, sobre la relación de Aldama con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el portavoz la ha limitado a una invitación para ser trasladado en su avión "a instancias de la propia vicepresidenta" de Venezuela. Además, ha negado que Aldama conozca a Julio Martínez, y ha sugerido preguntar directamente a Zapatero sobre ese vínculo.