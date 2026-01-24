Víctor Alonso, experto en Internet: "Estás compartiendo tu velocidad del wifi con toda la calle sin saberlo y eso destroza la experiencia"

Los problemas con la conexión WiFi en el hogar son una queja recurrente entre muchos usuarios. Una señal que no llega a toda la casa, velocidad lenta o cortes intermitentes pueden deberse a múltiples factores. Para resolver estas dudas, el experto en domótica y conectividad Víctor Alonso, de The Real Smart Home, ha explicado las claves para diagnosticar y solucionar estas incidencias de una manera práctica y sencilla.

El caos invisible de las interferencias

El principal motivo de una mala conexión a internet en casa es, según Alonso, el “caos invisible de las interferencias”. El experto lo describe como una “autopista saturada” donde las ondas de radio de nuestro WiFi “están luchando” con las de todos los vecinos. “Estás compartiendo tu velocidad con toda la calle sin saberlo y, lógicamente, eso destroza la experiencia”, ha señalado.

El gran secreto para mejorar los problemas de conexión es separar las bandas del router” Victor Alonso Experto en domótica

La solución: separar las bandas del router

Para mejorar la calidad de la señal, Alonso ha revelado un truco fundamental: separar las bandas del router. Por defecto, los routers combinan las frecuencias de 2.4 y 5 gigahercios en una sola red, lo que, en su opinión, “suele ser un desastre”. La frecuencia de 2.4 GHz está extremadamente saturada, ya que “hasta el microondas que tienes en casa utiliza la misma frecuencia para calentar la comida”.

El consejo es pasar todos los dispositivos que lo permitan a la banda de 5 gigahercios, lo que producirá una “mejoría espectacular”. Este cambio se realiza accediendo a la configuración del router y desactivando la opción de “banda combinada”. Así se generan dos redes distintas, permitiendo conectar los dispositivos más modernos, como móviles o portátiles, a la red de 5 GHz, que sufre muchas menos interferencias.

Si se desea que la conexión a internet “vuele de verdad”, el experto recomienda dejar de usar los canales que vienen de fábrica. En la banda de 2.4 GHz, aunque hay 11 canales, solo tres de ellos no se solapan entre sí: el 1, el 6 y el 11. Mediante aplicaciones de análisis como WiFi Man, se puede identificar qué canal está menos congestionado en nuestro entorno y cambiar el router a esa frecuencia para obtener una “mejora instantánea” y evitar pérdidas de hasta el 50% de la velocidad.

Los peligros de la casa conectada

Recientemente ha surgido la polémica de que algunas televisiones inteligentes registran la actividad de los usuarios. Alonso ha confirmado que grandes marcas como LG o Samsung instalan un software llamado ACR, que realiza “capturas de pantalla y lo envía a sus servidores para tener un perfil superdetallado del usuario”, monitorizando todo lo que se ve en el televisor, desde canales hasta videojuegos.

Para evitarlo, la primera medida es desactivar el ACR y los servicios de publicidad en los ajustes de privacidad del televisor. Para una “seguridad completa”, el experto sugiere bloquear el acceso a internet de la televisión a través de un firewall, que puede estar en el propio router, impidiendo físicamente que envíe información a servidores externos.

El dispositivo más peligroso diría que son las cámaras de seguridad” Victor Alonso Experto en conectividad

Preguntado por el dispositivo más peligroso en el hogar conectado, Alonso no ha dudado: “El dispositivo más peligroso diría que son las cámaras de seguridad”. El riesgo reside en que “pueden exponer imágenes de nuestra casa y nos convierten en un Gran Hermano sin que nos demos cuenta”. No obstante, ha matizado que cualquier dispositivo inteligente puede ser comprometido y servir de puerta de entrada a atacantes a la red interna del hogar.