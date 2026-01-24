"Las pensiones son insostenibles aún subiendo las cotizaciones, si no que se lo digan a los autónomos que ahora están revisando las cuotas del año pasado"

El debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones español vuelve a la primera línea. Pese a los ajustes y el aumento de las cotizaciones, el agujero financiero es mayor de lo que admite el Gobierno, un tema analizado en el programa 'La Linterna' de COPE por el periodista Ángel Expósito junto a los expertos económicos Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, e Iván Alonso, periodista económico. Ambos desgranan el último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), que destapa la verdadera magnitud del problema.

Un agujero de 70.000 millones

Según el análisis de FEDEA, el déficit real del sistema de pensiones alcanzó casi los 70.000 millones de euros en 2025. Esta cifra contrasta con los datos oficiales del Gobierno, que sitúan el desajuste en apenas 10.000 millones. Como explica el periodista Iván Alonso, la diferencia de 60.000 millones radica en que FEDEA no contabiliza las transferencias que la Seguridad Social recibe del Estado para cubrir el gasto, mostrando así el "agujero real" de un sistema que es "completamente deficitario".

Este desequilibrio persiste a pesar de la buena marcha del mercado laboral, que en 2025 sumó un millón más de cotizantes, y del aumento de los ingresos por cotizaciones en un 7% respecto a 2024. Los datos son incapaces de frenar un gasto creciente. Como resumen los expertos, "las pensiones ahora mismo no podrían pagarse sin la ayuda de los impuestos ni tampoco de la deuda pública".

"Una barbaridad lo que nos gastamos"

Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, califica la situación de "muy preocupante" y subraya que solo el año pasado "el estado ha transferido impuestos por más de 60.000 millones para cubrir el agujero de las pensiones". La experta pone en perspectiva el desvío de recursos con un dato revelador de otro informe: mientras la inversión pública por habitante ha caído de 1.000 a 800 euros entre 1995 y 2024, el gasto en pensiones por persona se ha disparado de 1.000 a más de 4.000 euros. "Es una barbaridad lo que nos gastamos en pensiones", afirma.

Los retoques aplicados al sistema, lejos de solucionar el problema, "la mayoría han ido a disparar el gasto público", añade Gómez. A pesar del incremento de las cotizaciones sociales, que afecta tanto a empresas como a autónomos, el déficit es enorme. "Que se lo digan a los autónomos, que ahora nos están revisando las cuotas del año pasado", lamenta la economista, evidenciando que ni siquiera este esfuerzo recaudatorio es suficiente. Aunque se puede recurrir a los impuestos, "eso supone que tienes que destinar menos dinero a otras cosas", como las infraestructuras.

El optimismo del Gobierno frente a los retos

Frente a este panorama, el Gobierno asegura que la reforma de 2021 y el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) son la solución. El Ejecutivo sostiene que estas medidas, que implican un aumento progresivo de las cotizaciones en la nómina de los trabajadores, absorberán la presión del sistema e incluso permitirán que la 'hucha de las pensiones' vuelva a crecer. Este mecanismo supone una mayor carga para los trabajadores, muchos de los cuales, según los datos, tienen dificultades para afrontar gastos imprevistos.

Sin embargo, los expertos advierten que el gasto sigue avanzando a mayor velocidad que los ingresos. A ello se suma la jubilación de la generación del 'baby boom', que accede al sistema con pensiones más altas que quienes lo abandonan, la revalorización anual de las prestaciones y el aumento de otros gastos como la incapacidad temporal o el Ingreso Mínimo Vital.

La conclusión de los analistas es clara: aunque los ingresos baten récords, el déficit básico se sigue ensanchando. La cuestión, como apunta Yolanda Gómez, es qué gobierno "se atreverá a ponerle el cascabel al gato" cuando hay millones de votos en juego. Al final, como lamentaba Expósito, "nadie se atreve a decir la verdad", gobierne quien gobierne.

La clave para mantener una apariencia de solvencia, según Iván Alonso, es la normalización de las transferencias del Estado. Mantener esta política de apoyo con impuestos se ha convertido en la garantía que permite al Gobierno asegurar que "respalda el sistema público". Este recurso para tapar agujeros es lo que hace posible que las cuentas de las pensiones registren superávit sobre el papel, un espejismo contable que oculta un problema estructural de fondo.