Santos Cerdán comparece en la comisión Koldo del Senado un mes después de salir de prisión: "Mejor solo que mal acompañado"

El ex secretario de Organización socialista ha acudido solo a la Cámara Alta y asegura que va a "hablar" con total "normalidad y tranquilidad".

Santos Cerdán niega tener relación con Servinabar y asegura estar perseguido
00:00

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El exdiputado socialista Santos Cerdán ha dicho a la prensa este miércoles al llegar al Senado para su comparecencia en la comisión Koldo que se dispone a "hablar" con total "normalidad y tranquilidad".

Cerdán ha llegado a la plaza de la Marina Española en taxi, acompañado de su abogado, y tan solo ha hecho ese comentario a los periodistas, que le han preguntado repetidamente si se dispone a contestar a los senadores o se acogerá a su derecho a guardar silencio, al estar imputado en una causa judicial.

"mejor solo que mal acompañado"

Santos Cerdán que ha comenzado diciendo que se acogía a su derecho a no declarar, sí ha replicado a la senadora de UPN, María Caballero asegurando que no tiene nada que ver con la empresa Sevinabar y ha denunciado una "persecución propia de la inquisición" a partir de "unos oscuros audios que poco a poco se está demostrando que son falsos": "Nadie está buscando la verdad. Han elevado a certeza una hipótesis policial sin ningún tipo de prueba".

A la pregunta de la senadora navarra sobre por qué tuvo que dimitir de diputado si no tiene nada que ver con las acusaciones que le han mantenido en prisión seis meses y de por qué nadie le ha acompañado al Senado, "le han dejado solo" ha dicho la senadora de UPN, Cerdán ha respondido con un rotundo "mejor solo que mal acompañado".

