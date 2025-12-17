¿Es la declaración de Santos Cerdán una 'huida hacia adelante'? El análisis de las palabras del socialista

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha comparecido este miércoles en solitario durante más de tres horas en la comisión de investigación del Senado que indaga sobre la presunta trama de corrupción del caso Koldo. Cerdán ha negado todas las acusaciones, se ha presentado como una víctima y ha asegurado que defenderá su inocencia sin necesidad de apoyos. "Está claro que estoy solo, que todo el mundo me ha dado la espalda, pero para defender mi inocencia no me hace falta que me acompañe nadie", ha afirmado durante su intervención, recogida en el programa 'La Tarde' de COPE.

La comparecencia de Cerdán se produce casi un mes después de salir de prisión, donde permaneció cerca de cinco meses a raíz de un informe de la UCO que le situaba como epicentro de una trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública.

Las claves de la defensa de Cerdán

La estrategia de Santos Cerdán se ha basado en tres puntos principales. En primer lugar, ha negado categóricamente su implicación y se ha descrito como víctima de una persecución. "La forma de perseguir es la propia de la inquisición, porque soy inocente, no soy ningún corrupto, y tarde o temprano lo van a poder comprobar", ha declarado.

Soy inocente, no soy ningún corrupto, y tarde o temprano lo van a poder comprobar"

En segundo lugar, ha restado validez al contrato que, según la UCO, le acredita como propietario al 50% de Servinavar, la empresa epicentro del cobro de comisiones. "Ustedes han construido un relato que se repite y se repite, como que soy socio de la empresa Servinávar, algo que es absolutamente falso. Han elevado a certeza una hipótesis policial sin ningún tipo de prueba", ha criticado Cerdán. Finalmente, ha insistido en que las grabaciones de sus conversaciones con Ábalos y Koldo García, encontradas por los investigadores, están "manipuladas" y nacen de "unos oscuros audios que se va demostrando poco a poco que son falsos".

Alamy Stock Photo Santos Cerdán

Durante el análisis de la jornada en 'La Tarde', la periodista Paloma Esteban ha calificado la intervención como una "completa huida hacia adelante", destacando los "avisos que ha lanzado al Partido Socialista". Por su parte, el analista Antonio Agredano ha señalado cómo Cerdán ha adoptado el discurso del "lawfare", apoyado por los partidos independentistas en la comisión, creando "una desconfianza de las instituciones". Esteban ha recordado que fue el propio Pedro Sánchez quien eligió y reafirmó en el cargo a Cerdán, quien a su vez sustituyó a José Luis Ábalos, también implicado en la trama.

La sombra del caso Plus Ultra sobre Zapatero

El otro foco de la actualidad política se centra en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El empresario Julio Martínez, detenido y puesto en libertad condicional por el rescate millonario a la aerolínea venezolana Plus Ultra, ha sido señalado como su posible testaferro. Según publica El Debate, Zapatero se comunicaba con él mediante un móvil de prepago del que se deshizo tras una reunión en una zona sin cobertura tres días antes del arresto.

Santos Cerdán momentos antes de comparecer en la comisión Koldo del Senado

Un testaferro, según ha explicado el experto en economía José María Camarero, es una persona que "presta su identidad para aparecer como el propietario de bienes, de empresas o de derechos económicos de otra persona". Aunque es una figura legal, se vigila de cerca para evitar su uso en delitos fiscales o de blanqueo de capitales.

Para Antonio Agredano, la situación "se está complicando por momentos para el expresidente", a quien considera el "alma espiritual del sanchismo". Paloma Esteban ha añadido que "Zapatero tiene muchas explicaciones que dar" sobre las relaciones del Gobierno con Venezuela y China. "El Gobierno de España rescató a una aerolínea con 53 millones de euros, que representaba el 0,1 por 100 de la aviación comercial en nuestro país, que los bancos no quisieron avalar", ha recordado la periodista, concluyendo que el caso "pinta mal" y que se hablará de ello durante "bastante tiempo".