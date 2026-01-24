El VAR enciende al Pizjuán y anula un gol a Gudelj por un polémico juego peligroso en el Sevilla-Athletic: "¿Esto mismo lo pitarían como penalti?"

Corría el minuto 22 de la primera parte en el Sánchez-Pizjuán cuando una falta lejana botada al segundo palo es cabeceada de vuelta al área por Kike Salas. Allí, Nemanja Gudelj, con un remate acrobático con los tacos, engancha una parábola perfecta que supera a Unai Simón para adelantar al Sevilla en el marcador. El central ponía momentáneamente el 1-0 frente al Athletic Club.

Sin embargo, la alegría ha durado poco en la grada sevillista. Mientras el defensa del Athletic, Paredes, seguía en el suelo, el árbitro del encuentro, Hernández Maeso, ha sido llamado a capítulo por Pizarro Gómez desde la sala VOR. Tras revisar la jugada en el monitor, el colegiado ha decidido anular el tanto por juego peligroso.

La clave: un ajustado juego peligroso

La polémica está servida. Para Paco González, director y presentador de Tiempo de Juego, la acción es punible: "Es juego peligroso. Los tacos por delante, y hay un contactín". Paco González subraya que, para señalar este tipo de infracción, el contacto no es un requisito indispensable, ya que se castiga la peligrosidad de la acción en sí, como es ir con la plancha por delante.

Por su parte, Pedro Martín, especialista arbitral del programa, ha admitido la existencia de ese "contactín", pero ha puesto en duda su influencia real en la jugada. De hecho, ha señalado que el defensa del Athletic podría haberse marcado en propia puerta igualmente: "Es verdad que, si no lo hace, se lo mete igual".

El debate se ha extendido en el estudio, donde se ha cuestionado la intensidad del peligro. "Yo no veo un gran peligro", ha sido una de las opiniones, argumentando que la plancha de Gudelj va abajo y no a una altura lesiva. La duda sobre la coherencia arbitral ha sobrevolado el ambiente con una pregunta clave: "¿Esto mismo lo pitarían como penalti?".

La anulación del gol a Nemanja Gudelj ha desatado una gran bronca en la grada del Sánchez-Pizjuán, que ha protestado airadamente la decisión arbitral. Tras la invalidación del tanto, el partido se ha reanudado con el marcador de empate a cero y con un saque de esquina favorable al Sevilla.