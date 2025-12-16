Narciso Michavila destapa la "ficción demoscópica" de Sánchez y alerta de un colapso de su estrategia

El presidente de GAD3, Narciso Michavila, ha asegurado en el programa ‘El Cascabel’ de TRECE, presentado por José Luis Pérez, que el Gobierno de Pedro Sánchez vive en una “ficción demoscópica” que está a punto de terminar. Según Michavila, el ciclo electoral que arranca este domingo en Extremadura será la prueba de fuego que contrastará los discursos políticos con la realidad social, poniendo fin a “560 días sin urnas”.

La gestión de la corrupción y el acoso en el PSOE

Preguntado por los escándalos que afectan al Partido Socialista, Michavila ha señalado que, aunque la corrupción y el acoso sexual "siempre pasan factura", el mayor problema no es su existencia en una organización tan grande, sino la respuesta que se ofrece. “Lo que pasa más factura no es que haya corruptos o que haya acosadores sexuales, sino la reacción que tienen frente a ello”, ha afirmado. En su opinión, “las mujeres socialistas no sienten que se esté actuando ni con inmediatez ni con contundencia”.

Michavila ha calificado de “algo inédito” y de “laboratorio” la situación en Extremadura, donde el candidato socialista es un imputado a quien se ha aforado obligando a otros compañeros a renunciar a su acta. "No recuerdo ninguna democracia que lo haya hecho", ha sentenciado, añadiendo que estas conductas reflejan una “desconexión psicológica absoluta de la realidad social del país”.

EFE El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez durante un acto electoral celebrado este sábado en Cáceres

El "fraude" del CIS de Tezanos

El presidente de GAD3 ha lanzado duras críticas contra la gestión de José Félix Tezanos al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), acusándolo de manipular sus estudios. Según Michavila, Tezanos “ha prostituido cada una de los barómetros” al introducir la pregunta del voto en casi todas las encuestas, incluyendo el índice de confianza del consumidor.

Esta práctica, según el experto, ha llevado a legislar desde “una burbuja” en Madrid, ignorando problemas reales como la gripe porcina por el exceso de jabalís o el riesgo de incendios en verano por la falta de cuidado del campo. Además, ha denunciado que, por primera vez desde 1996, el CIS tiene “secuestrados los microdatos” de la encuesta electoral de Extremadura, una acción que Michavila interpreta como un intento de evitar el escrutinio antes de los comicios.

Michavila ha advertido a los estrategas empresariales, mediáticos y políticos que han basado sus decisiones en estas encuestas: “que luego no se sorprendan de lo que van a ver en cada una de las elecciones”. Ha recordado que durante la administración de Mariano Rajoy, él mismo utilizaba los datos del CIS para analizar la corrupción, pero “ahora mismo nadie investiga eso porque no existen los datos”.

Europa Press El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos

El fin del "miedo a Vox" y la prueba de Extremadura

De cara a las elecciones autonómicas, Michavila ha puesto en duda que la estrategia de Sánchez de agitar el “miedo a Vox” vuelva a funcionar, como sí ocurrió en el pasado. Ha recordado que el miedo "funciona una vez" y que "si tú no ofreces esperanza, esto no funciona".

El presidente de GAD3 plantea dos escenarios que podrían desbaratar la estrategia socialista tras las elecciones extremeñas del domingo. Por un lado, que la candidata del Partido Popular, María Guardiola, “tenga mayoría absoluta”, para la cual las encuestas de GAD3 le otorgan entre 31 y 32 escaños, a uno de los 33 necesarios. Por otro lado, que Vox inicie una reflexión sobre su estrategia de no pactar presupuestos con el PP, a la luz de los resultados.

Finalmente, Michavila ha concluido que si los resultados en Extremadura y, posteriormente, en otras comunidades son adversos para el PSOE, “todo el castillo de naipes que tiene montado ahora mismo, basado en encuestas fraudulentas, se le puede venir abajo”. También ha rebatido la idea de que en los "países serios" se vota cada cuatro años, recordando que sistemas parlamentarios como el de Alemania o Portugal van a elecciones si no se aprueban los presupuestos.