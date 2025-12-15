Narciso Michavila: "A Sánchez no le preocupa Vox. Le preocupa si Guardiola tiene absoluta o no"

A menos de una semana para las elecciones en Extremadura, la última encuesta electoral que permite la ley, elaborada por GAD3 para ABC, sitúa a la candidata del Partido Popular, María Guardiola, con un 43% de los votos. Este resultado le otorgaría entre 31 y 32 escaños, quedándose a las puertas de la mayoría absoluta (33 escaños).

Así lo ha analizado el presidente de GAD3, el sociólogo Narciso Michavila, en el programa 'Herrera en COPE', donde ha desgranado las claves de un posible vuelco electoral en la comunidad.

La clave: la mayoría absoluta

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA Narciso Michavila, sociólogo y presidente de GAD3 La entrevista de las 9H Escuchar

El propio Michavila ha señalado que, aunque el pronóstico es un gran triunfo para Guardiola, la gobernabilidad sigue en el aire. "Está tocando la mayoría absoluta con los dedos", ha afirmado, anticipando que "si la campaña sigue así y no se le tuerce a Guardiola en esta semana, pues puede llegar incluso a los 34 escaños". Según el sociólogo, la principal preocupación del Gobierno de Pedro Sánchez "no es tanto VOX [...] sino sobre todo si María Guardiola tiene absoluta o no tiene absoluta".

Este escenario sociológico, que según Michavila "no es nuevo de Extremadura, se está dando en todo el conjunto de España", se refleja también en el ascenso de Vox, que pasaría de 5 a una horquilla de 7 a 9 escaños. La suma de los votos de PP y Vox superaría a todo el bloque de izquierdas, consolidando un giro a la derecha en la región que depende, en última instancia, de la capacidad de ambos partidos para entenderse.

El factor de la participación

Un elemento decisivo en estos comicios será la participación. Michavila ha recordado que es la primera vez que Extremadura vota en solitario, sin coincidir con elecciones municipales, lo que tradicionalmente reduce la afluencia a las urnas. En este contexto, ha subrayado que "se juega sobre todo y fundamentalmente en la participación". De hecho, vincula directamente una participación alta con la posibilidad de que Guardiola alcance la mayoría absoluta.

Por su parte, la estrategia del PSOE parece ser, según el experto, "hacer ver que estas elecciones no van a pasar". Michavila ha criticado duramente al CIS de Tezanos por publicar una única encuesta un mes antes de la cita, un movimiento que interpreta como un intento de "no poder demostrarle que está inflando a partidos".

ISABEL INFANTES José Félix Tezanos

El presidente de GAD3 ha vaticinado que el resultado extremeño sorprenderá a muchos: "Va a caer un invierno el día veintiuno sobre todos aquellos analistas que han ido construyendo su realidad del país basado en las encuestas de tezanos".

Va a caer un invierno sobre los analistas que han construido su realidad en las encuestas de Tezanos" Narciso Michavila Sociólogo y presidente de GAD3

Un pacto postelectoral complejo

El 58% de los extremeños encuestados por GAD3 se mostraron totalmente de acuerdo con la convocatoria de elecciones tras el rechazo de Vox a los presupuestos. Michavila cree que "Vox se equivocó en su análisis" al salirse de los gobiernos autonómicos. La campaña ha estado marcada por los ataques cruzados entre Guardiola y Vox, lo que añade complejidad a un pacto postelectoral que se antoja imprescindible si el PP no logra la mayoría absoluta. La pregunta, según el sociólogo, es si ambos estarán dispuestos a ceder o si se corre el riesgo de una repetición electoral.

DAVID SERRANO POLO María Guardiola

A pesar de esta estrategia, que Michavila compara con la de Macarena Olona en Andalucía, el experto concluye que "a Vox en Extremadura le va a ir bien", ya que es el único partido que tiene garantizada una subida en escaños. Finalmente, ha sentenciado que los extremeños serán quienes den "respuesta a todas y cada una de las dudas electorales que en 560 días tenemos planteadas".