Un magistrado advierte de penas de cárcel para Zapatero por el rescate de Plus Ultra: "Si se confirman las sospechas, las consecuencias serían muy graves"

El caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros de dinero público ha entrado en una nueva fase. En el marco de la operación, que ya acumula varias detenciones, las investigaciones apuntan a un posible cobro de comisiones por parte del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Así se ha analizado en el programa ‘El Cascabel’ de TRECE, donde el magistrado Jesús Villegas ha valorado las posibles repercusiones jurídicas de confirmarse estas sospechas.

Posibles delitos y penas de cárcel

Preguntado por el presentador José Luis Pérez sobre si el caso podría tener consecuencias para el expresidente, el magistrado Villegas ha afirmado con rotundidad que, como hipótesis, "claro que las puede tener y muy graves". Según ha explicado, "si se van confirmando las sospechas de que Zapatero, a través de un testaferro, cobró comisiones para un rescate ilegal, eso sería gravísimo, podríamos estar hablando de un delito de tráfico de influencias, de un delito de cohecho, en definitiva, de cárcel".

La pista del dinero

A pesar de la complejidad que suele rodear a estos casos, Villegas ha sostenido que seguir el rastro del dinero es, a su juicio, la parte "más fácil" de la investigación. El magistrado ha argumentado que es muy difícil que los movimientos económicos no dejen huella. "El dinero es sucio, el dinero deja trazas, el dinero mancha, el dinero es pringoso", ha sentenciado, añadiendo que aunque la investigación comience con algo "etéreo" como una declaración, esta suele poner sobre la pista de rastros más consistentes.

Joaquin Corchero El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero

En este sentido, la aparición de figuras como los testaferros, aunque diseñadas para ocultar al verdadero beneficiario, no hacen imposible la investigación. Villegas ha recordado que los investigadores policiales "tienen muchísima experiencia" y que "un testaferro es una pantalla que se pone para ocultar al verdadero culpable, pero siempre suele haber ciertos vínculos, ciertos nexos, ciertas conexiones entre el testaferro y la persona que está detrás".

Las fases del proceso judicial

El magistrado también ha aprovechado su intervención para hacer un repaso terminológico de las fases de un proceso judicial, aclarando que el caso se encuentra en una etapa muy inicial. Villegas ha descrito la "escalera que tiene muchos peldaños": una persona es sospechosa cuando la investiga la policía; pasa a ser investigado cuando el caso llega al juzgado; se convierte en encausado cuando se le manda a juicio; es acusado cuando hay una acusación formal en el juicio; y, finalmente, condenado o reo si hay sentencia condenatoria.

Para Villegas, aunque "todavía ni siquiera hemos empezado con el primero", este tipo de procesos son como una "pendiente resbaladiza" y, "si hay indicios, en el momento en el que empiezas a bajar, ya no hay quien te pare". Sobre el tribunal que juzgaría a Zapatero, ha aclarado que al no ser ya diputado y no mantener un aforamiento especial como expresidente, sería juzgado por la vía ordinaria "como un ciudadano normal".

Finalmente, sobre la posibilidad de que se llame a declarar a Zapatero, el magistrado ha explicado las diferentes figuras. Si es llamado como testigo, significa que no hay indicios suficientes contra él. No obstante, ha mencionado la figura del "testigo asistido", que existe en Francia para aquellas personas sobre las que recaen ciertas sospechas, permitiéndoles declarar con abogado para no dañar su reputación. Según Villegas, si un testigo en España "empieza a decir cosas que lo pueden autoculpar", el juez detiene la declaración y le emplaza a volver "acompañado de su abogado", una posibilidad que, ha concluido, está abierta.