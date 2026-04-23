Un inspector de Policía advierte a los conductores que acosaban a unos aficionados del Atlético de Madrid en la A-66: "Van a ser detenidos"

La Guardia Civil investiga el brutal acoso sufrido por los ocupantes de una furgoneta de aficionados del Atlético de Madrid este domingo en la autovía A-66, a la altura de Mérida. Los hechos, que se han vuelto virales gracias a un vídeo grabado por otros conductores, ocurrieron en el viaje de vuelta tras la final de la Copa del Rey celebrada en Sevilla. En las imágenes se observa cómo tres furgonetas negras persiguen y acosan a una furgoneta blanca que portaba una bandera de España y el escudo del club rojiblanco.

El incidente se prolongó durante unos diez minutos, en los que los vehículos acosadores realizaron maniobras peligrosas como volantazos bruscos y movimientos en zigzag con la intención de sacar de la carretera a la furgoneta de los aficionados. Incluso llegaron a abrir una de las puertas laterales para amedrentar a las víctimas, instándoles a detenerse. Una testigo grabó la secuencia mientras su acompañante alertaba a la Guardia Civil y facilitaba el número de matrícula de uno de los vehículos.

Inicialmente, la Delegación del Gobierno en Extremadura informó de dos detenciones vinculadas a este suceso, una información que tuvo que ser rectificada posteriormente por el delegado, José Luis Quintana. Los arrestos correspondían a otro incidente ocurrido también tras la final, en el que seguidores de la Real Sociedad lanzaron bengalas desde una furgoneta en marcha, poniendo en grave riesgo la seguridad vial. Por el momento, no hay detenidos por el acoso a los seguidores del Atlético de Madrid.

Guardia Civil, en la A-66

Una investigación "relativamente fácil"

En el programa 'El Cascabel' de TRECE, el inspector jefe de Policía y portavoz de H50, Serafín Giraldo, ha analizado el caso, explicando que la ausencia de detenciones inmediatas no es extraña. Giraldo ha señalado que, aunque la investigación es "relativamente fácil", requiere tiempo para realizar las comprobaciones necesarias, como tomar declaración a las víctimas y a los testigos, que pueden no residir en la misma localidad donde se investigan los hechos.

El inspector Giraldo ha apuntado que las tres furgonetas negras, al ser idénticas, podrían ser de alquiler, una circunstancia que, a su juicio, "puede hasta facilitar la labor de la investigación". Según ha explicado, las empresas de alquiler requieren el DNI y el carnet de conducir de los arrendatarios, quienes se hacen responsables del vehículo, lo que simplifica la identificación frente al uso de un coche particular.

Posible delito de conducción temeraria agravada

A tenor de las imágenes, los responsables podrían enfrentarse a graves consecuencias penales. Giraldo considera que los hechos constituyen un "delito de conducción temeraria agravado" con un "manifiesto desprecio a la vida de los demás", según sus palabras. Este delito está castigado con penas de entre dos y cinco años de prisión y la retirada del carnet de conducir de uno a seis años.

Conducción temeraria grabada por otro vehículo

Sobre la motivación del ataque, el inspector baraja varias hipótesis, desde un delito de odio por la presencia de la bandera de España, hasta la rivalidad entre aficiones o simplemente "hacer una gracia". Todo ello, ha dicho, "tiene que quedar reflejado en el atestado". Se ha recordado que existen viejos pleitos entre las aficiones de la Real y del Atlético, con "un muerto a la espalda", y que la policía ya impidió una pelea de ultras en Sevilla.

El inspector jefe de Policía se ha mostrado convencido de que la investigación dará sus frutos y los culpables serán localizados. Giraldo ha concluido con una advertencia directa a los autores del acoso, afirmando que aunque se ahorrarían tiempo si se entregasen, tiene la certeza de que serán arrestados: "estoy seguro que están viendo este programa, que van a ser detenidos".