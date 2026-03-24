VÍDEO: La DGT detecta en Palencia a un vehículo circulando a 201 km/h en una carretera limitada a 90 km/h

La Unidad de Medios Aéreos (UMA) de la Dirección General de Tráfico (DGT) ha captado mediante helicóptero a un vehículo que circulaba a 201 km/h en una vía convencional de la provincia de Palencia cuya velocidad máxima permitida es de 90 km/h.

La infracción fue difundida este martes por la cuenta oficial de la DGT en X (anteriormente Twitter), acompañada de un vídeo grabado desde el aire el pasado domingo que muestra el seguimiento en tiempo real del vehículo. Se trata de un exceso de 111 km/h sobre el límite establecido.

Posible pena de prisión

Según la DGT, esta conducta está tipificada como infracción muy grave, lo que conlleva una sanción económica de 600 euros y la pérdida de 6 puntos en el permiso de conducción. Además, al superar en más de 80 km/h el límite permitido en vía interurbana, los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la seguridad vial (artículo 379 del Código Penal), que puede acarrear penas de prisión de 3 a 6 meses, multa o trabajos en beneficio de la comunidad, además de la privación del derecho a conducir durante un periodo de entre 1 y 4 años.

La publicación forma parte de la campaña conmemorativa de los 65 años de la Unidad de Medios Aéreos de la DGT, que utiliza helicópteros equipados con sistemas de medición de velocidad (como los conocidos Pegasus) para vigilar y disuadir conductas de riesgo en las carreteras españolas.

Por el momento, la DGT no ha facilitado datos adicionales sobre el modelo del vehículo, ni si la Guardia Civil ha procedido ya a la identificación o interceptación del conductor. Tampoco se ha confirmado si se ha formalizado la denuncia penal correspondiente.

Este tipo de controles aéreos son habituales en la provincia de Palencia y en otras zonas de Castilla y León, donde la DGT intensifica la vigilancia en carreteras convencionales con límites de 90 km/h.La DGT recuerda que los excesos de velocidad son una de las principales causas de accidentes graves y mortales en nuestras carreteras.