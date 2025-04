La estrecha relación de Beatriz Corredor con Begoña Gómez: "Es íntima amiga y promocionó su famosa cátedra de la Complutense"

Publicado el 01 may 2025, 00:22 - Actualizado 01 may 2025, 00:30

“Una persona que había sido exministra del Gobierno de Zapatero y una persona muy cercana a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez”, así describe Ana Samboal, el perfil de la mujer que fue elegida para ocupar el cargo de la presidencia de Red Eléctrica. Como ya han adelantado medios como OK Diario y El Debate , la presidenta de Red Eléctrica organizó varios actos para promocionar a Begoña Gómez como “experta en comunidades energéticas rurales”, además de colaborar con ella en la ya famosa cátedra de la Complutense. “El primer acto fue en octubre del 21, lo cuenta hoy OK Diario, organiza unas jornadas de sostenibilidad y cuenta allí que ha ido a ver a los alumnos de la cátedra y que esto de la transformación social competitiva es un hito”, relata Samboal, “pero lo más divertido es el vídeo que publica hoy El Debate. En él aparece Begoña Gómez, que era la estrella invitada a ese acto, que entre otros patrocinaba Redeia, el gran conglomerado que incluye a Red Eléctrica y que preside la señora Beatriz Corredor. Begoña Gómez tiene detrás la imagen de Redeia, lo cual ya te está dando un empaque de que ese es un acto con cierta presencia”.





En el vídeo del acto, Begoña Gómez le da una nueva dimensión a las conexiones energéticas rurales, poniéndole su propio término, bautizándole con su propio nombre: “Nosotros hemos conformado un grupo de trabajo, un grupo de trabajo que tiene que ver con la temática de sostenibilidad, cambio climático y energía. Un grupo de trabajo al cual pertenezco, quiero dar las gracias a todo el grupo por el tiempo, por el esfuerzo que vais a ver en este proyecto que hoy vamos a presentar y que, ¿cómo lo hemos denominado? Yo creo que vamos a empezar por ahí. Habéis visto una nueva terminología que hemos acuñado, que se llama Ruralanía. Nuestro proyecto se llama Ruralanía”, así introduce la mujer de Pedro Sánchez su proyecto, patrocinado por Redaia y que estuvo muy bien financiado por el Consejo de Ministros. La plataforma rural, llamada G-100, en la que estaba el proyecto de Ruralanía de Begoña Gómez, recibe 100.000 euros del Consejo de Ministros.

La relación de la presidenta de Red Eléctrica con Begoña Gómez

“Tanto Beatriz Corredor como Pedro Sánchez, proceden de la Asamblea de Madrid, del Partido Socialista de Madrid. Beatriz Corredor no es especialmente cercana a Tomás Gómez, era más de la gente que estaba en el entorno de Zapatero, después de Pedro Sánchez y, de hecho, su nombre, porque es una señora que tiene buena imagen entre los socialistas de Madrid y siempre que empiezan las quinielas al Ayuntamiento de Madrid del candidato del PSOE, pues el nombre de Beatriz Corredor siempre ha sonado. No tuvo mala imagen ni metió la pata. No recuerdo bien si hizo algo, pero tampoco hizo nada para salir corriendo en el Ministerio de Vivienda de Zapatero, ha estado al frente de la Empresa Pública de Suelo. Estuvo en la fundación Pablo Iglesias sucediendo a José Félix Tezanos. Es decir, es que es una mujer del partido, cercana a Pedro Sánchez y que se le reconoce cierta solvencia”, aclara Ana Samboal.

Sobre el papel que Beatriz Corredor ha tenido como presidenta de Red Eléctrica, y tras haber sido protagonista del masivo apagón vivido el lunes en toda la Península, Samboal pone el foco en lo verdaderamente relevante: “Lo cierto es que mareando la perdiz con todo esto, siguen tres días después sin decirnos qué pasó y puede ser que la letra pequeña no la tengan, pero ya saben dónde está la avería porque han tenido que resolverla. Entonces seguimos sin saber qué pasó, estamos dando hilo a la cometa y a lo mejor hay suerte y con el puente y las manifestaciones del 1 de mayo de mañana, igual el lunes nos hemos olvidado y creo que tenemos derecho a saber qué ha ocurrido y después a valorar la gestión, bien, mal o regular, pero saber qué ha ocurrido que no lo sabemos”.

Alejandro Entrambasaguas, periodista de El Debate y responsable de investigación del periódico, detalla la relación entre la presidenta de Red Eléctrica y la mujer de Pedro Sánchez: “Fueron 100.000 euros y además se aprobaron dentro de un paquete de 16 millones de euros dentro de un Consejo de Ministros y esos 100.000 euros acabaron financiando un proyecto de repoblación que dirigió Begoña Gómez y que, para más INRI, fue presentado en un evento que se financió con fondos públicos y la madrina que presentó este proyecto junto a la mujer del presidente del gobierno fue nada más y nada menos que Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica de España”.

Por si esto pudiera parecer una coincidencia, Entrambasaguas asegura que Corredor “es íntima amiga de Begoña Gómez, al igual que también de Pedro Sánchez. Ambos se conocieron en el Ayuntamiento de Madrid cuando Sánchez y Corredor eran concejales y desde entonces gozan de una gran amistad. Corredor durante estos días ha deslizado a su entorno más próximo, que ella fue ministra con Zapatero, que es afiliada del PSOE, pero que no pertenece al aparato del partido y ni muchísimo menos se la podría considerar sanchista, pero la realidad es que forma parte de su círculo más íntimo, que es muy próxima a Begoña Gómez porque incluso mañana vamos a contar un segundo episodio con la esposa del presidente, donde por cierto os podemos adelantar que entra en ese triángulo el comisionista Víctor de Aldama y donde también contamos cómo de alguna manera la presidenta de Red Eléctrica aupó a la mujer del presidente y promocionó la famosa cátedra de la Universidad Complutense en Madrid”.