Joseba Larrañaga advierte al Real Madrid de los efectos que puede tener el partido que juegue en Girona el domingo: "El cuento de hadas y el comunicado de Valverde"

Joseba Larrañaga realizó este jueves en El Partidazo de COPE una reflexión muy oportuna a raíz del comunicado 'pacificador' de Fede Valverde.

El centrocampista uruguayo del Real Madrid escribió un mensaje en el que cierra filas con Xabi Alonso y aludió a la unidad que hay en el equipo a pesar de todo lo que se ha dicho en los últimos días, tras la mala racha en lo deportivo.

Pese al tono optimista y de seguridad que ha pretendido ofrecer el comunicado, y que algunos madridistas han dado por bueno, Larrañaga catalogó de "muy infantil" el hecho de "pensar que ayer estaba todo roto y que como hoy Fede Valverde ha hecho público un comunicado, ya está todo solucionado y esto es un cuento de hadas", criticó.

De hecho, para el comunicador, lo único que puede devolver la paz al Real Madrid pasa por que el equipo resuelva de forma satisfactoria el próximo partido de LaLiga frente al Girona en Montilivi: "Como el domingo en Montilivi juegues bien y ganes 0-3, se acabó el problema", comentó pese a que otras voces en El Partidazo de COPE están más convencidas de que tendrá mucho más peso lo que haya el Real Madrid ante el Manchester City en la Liga de Campeones. De hecho, para Juanma Castaño, el Real Madrid, en Montilivi, tiene "poco que ganar y mucho que perder".

Sin embargo, Larrañaga cree que puede haber una gran "diferencia entre jugar bien y ganar bien en Girona y empatar y no jugar bien. Entonces, el comunicado de Valverde, lo que dijo Xabi Alonso del presidente, etcétera, se va todo por el desagüe". Por eso, insiste, en que "es un poco infantil pensar que ya está todo bien".

En el plano meramente deportivo, al Real Madrid le esperan los siguientes rivales: Girona (domingo, 30 de noviembre en Montilivi), Athletic (miércoles, 3 de diciembre en San Mamés), Celta (domingo, 7 de diciembre en el Bernabéu) y Manchester City (miércoles, 10 de diciembre en el Bernabéu).