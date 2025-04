Beatriz Corredor desvincula las renovables del apagón y descarta dejar la presidencia de Red Eléctrica

Beatriz Corredor asegura que no dimite en declaraciones a RTVE

La presidenta de Redeia (matriz de Red Eléctrica), Beatriz Corredor, ha asegurado que "no es correcto" relacionar la elevada penetración de las energías renovables en el sistema eléctrico con el apagón del lunes, que, en su opinión, no se va a repetir puesto que el sistema "no ha fallado".

"A día de hoy no va a volver a ocurrir" algo similar al inédito apagón que el lunes afectó a toda la España peninsular, porque "hemos aprendido" y "tenemos todas las medidas de seguridad planteadas" para evitarlo, ha defendido en declaraciones a RTVE.

Aún así, ha reconocido que no existe el riesgo cero y ha apuntado que la coyuntura internacional y nacional ha demostrado que "prácticamente todo puede ocurrir".

Sobre el papel de las renovables en la incidencia, ha defendido que la participación de las renovables en el mix de generación es "segura" y que la alta penetración de ese tipo de fuente energética en el sistema eléctrico español es habitual: "Hemos operado el sistema en condiciones de alta penetración renovable en los últimos años de forma habitual y el lunes no había ninguna circunstancia distinta a las habituales".

De hecho, ha reafirmado que el mix renovable puede participar en todos los sistemas de seguridad del sistema eléctrico del operador "porque está dotado de los servicios para hacerlo" y ha puesto el ejemplo de que el pasado 16 de abril las energías renovables cubrieron toda la demanda peninsular.

Corredor ha dicho que Red Eléctrica tiene "más o menos localizada" la causa del apagón, pero ha pedido datos a los 35 centros de control de la red de distribución eléctrica, que reciben la información de las centrales de generación.

Ha detallado que tienen que manejar millones de datos, ya que reciben señales "cada milisegundo" y que, por ello, las causas no se podrán conocer hasta que no se analicen.

Descarta dimitir porque se ha "actuado bien"

La directiva ha descartado que se haya planteado dimitir, al considerar que la compañía "ha respondido a la altura de lo que se esperaba" de ella. "Creo que estoy asumiendo correctamente la responsabilidad y no es mi estilo no dar la cara para responder como creo que estoy demostrando".

"Si tuviera conciencia de que hay algo que yo pudiera haber hecho o que he hecho mal, la primera que lo plantearía sería yo, pero es que en esta casa se ha trabajado bien", ha defendido.

Por contra, ha insistido en que el sistema español funciona con las medidas de seguridad más estrictas de todo Europa y ha recordado incidentes de seguridad pasados en Alemania, Italia, EEUU o Chile, que se ha tardado días en reponerse el suministro.

Así, ha recalcado que la parte que corresponde a Red Eléctrica, "el cerebro y la columna vertebral de este sistema", ha respondido perfectamente, no ha habido ningún elemento de la red que haya fallado y que por ello se ha podido reponer tan rápido.

"La única manera de poder mejorarlo es saber exactamente dónde estuvo la causa. Honestamente, a día de hoy no lo sabemos porque no hemos recibido toda la información y hay que procesarla", ha explicado Corredor.

Aunque Redeia no ha detectado ningún indicio preliminar de ciberataque, ha dado acceso "físico" al Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y al Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (Cnpic) para que puedan acceder "localmente" y comprobar "desde una investigación totalmente técnica, si, aunque nuestros sistemas no lo hayan detectado, pudiera haber alguna cuestión aguas abajo".

El objetivo es "descartar que haya cualquier cosa de tal complejidad" que "un elemento externo" haya "podido incorporarse en nuestro sistema o en el sistema de los distribuidores en el exterior".

"Es el sistema eléctrico al final el que ha fallado y creo que todos los que estamos en el sistema eléctrico tendremos que hacernos cargo de la responsabilidad en la medida que nos corresponde", ha añadido en referencia a las energéticas.